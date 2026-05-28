Colombia

Policía de Cali desmintió video sobre un adulto mayor que habría matado a un hombre por la muerte de su perro: “Fue hecho con inteligencia artificial”

La publicación que se viralizó en la red social X resultó ser un contenido creado con ayuda de inteligencia artificial y derivó en un nuevo caso de desinformación, luego de que Infobae Colombia verificó la versión con la Policía Metropolitana de Cali

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crédito @PlataformaALTO/X
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Un caso que se difundió a través de la cuenta de X de la Plataforma por los Animales ALTO llevó a que las autoridades de Cali se pronunciaran sobre un presunto episodio de maltrato animal que habría derivado en un homicidio y una captura.

Infobae Colombia corroboró con la oficina de prensa de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali que la publicación viral, que circuló desde hace un par de semanas, volvió a ser tendencia la mañana del jueves 28 de mayo de 2026.

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“Tragedia en Cali: Hombre de la tercera edad asesinó con una escopeta a un sujeto que mató a su perrito”, inicia el mensaje por parte de la plataforma animalista.

Más adelante se detalló que los hechos se habrían presentado “en el sector del Jarillón de Desepaz, al oriente de Cali, donde una discusión originada por un acto de crueldad terminó en una tragedia fatal”.

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crédito @PlataformaALTO/X
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De acuerdo con la versión preliminar que se reveló que el génesis de la presunta confrontación inició “cuando un joven agredió a un perro que pasaba por el lugar, lanzándole una piedra”.

“El animal reaccionó y se defendió. En medio de la furia, el joven tomó una roca de gran tamaño y golpeó al perrito. Minutos después, el propietario del perro, un hombre de 68 años que presenció lo ocurrido, confrontó al agresor del perrito La discusión escaló rápidamente y, según testigos, el joven sacó un arma cortopunzante para intimidarlo”, continua la reconstrucción de los hechos que, de acuerdo con lo que se informó a este medio por parte de las autoridades caleñas, resultó siendo una creación con inteligencia artificial (IA).

Minutos después, el propietario del perro, un hombre de 68 años que presenció lo ocurrido, confrontó al agresor del perrito La discusión escaló rápidamente y, según testigos, el joven sacó un arma cortopunzante para intimidarlo.

El supuesto desenlace fue el siguiente: “El adulto mayor se retiró del lugar, pero regresó poco después portando un arma de fuego. En medio del enfrentamiento, disparó en varias ocasiones contra el joven, quien murió en el sitio debido a la gravedad de las heridas”.

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