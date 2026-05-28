Gustavo Petro dejó el protocolo a un lado para bailar champeta en Bazurto, Cartagena: el momento quedó en video

El video muestra al presidente Gustavo Petro disfrutando con las personas del sector y fue compartido en su cuenta oficial de X - crédito @petrogustavo/X

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, visitó la plaza de mercado de Bazurto, en Cartagena, donde sorprendió al compartir con los asistentes y bailar champeta en público.

El episodio sucedió el jueves 28 de mayo de 2026 y fue captado en video, el cual compartió el jefe de Estado en su cuenta oficial de X.

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Petro relató que acudió al mercado para desayunar un caldo de pescado, intentando pasar desapercibido. “Me puse a desayunar un caldo de pescado en el mercado de Bazurto en Cartagena. Entré bien clandestino y sin que nadie se diera cuenta”, escribió. Luego añadió: “Pero ¡que va!, se dieron cuenta y ni una grosería, solo terminé bailando champeta: la turbina me dijeron que se llamaba la canción”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, visitó la plaza de mercado de Bazurto, en Cartagena, donde sorprendió al compartir con los asistentes y bailar champeta en público - crédito @petrogustavo/X

Durante su recorrido por el Caribe, el mandatario se sentó a la mesa con varios ciudadanos que se acercaron para acompañarlo. En la zona se vivió un ambiente distendido, recordando momentos de la campaña electoral en los que también tuvo contacto directo con la ciudadanía.

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El presidente concluye una gira regional por el Caribe el viernes. Desde allí, realizó declaraciones sobre el proceso electoral que se desarrollará el domingo 31 de mayo.

“Ustedes tienen la palabra, amigos y amigas. Queda en ustedes hoy la decisión de decidir, la decisión de escoger, la decisión de marcar el futuro de Colombia, sea por los caminos de la vida, sea por los caminos de la muerte, tristes que serán”, expresó.

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En otro momento, Petro señaló: “Ustedes, a decidir. Aquí estaré si las decisiones son correctas, cogiendo las primeras filas para hacer del pueblo el verdadero poder de Colombia. Vida o muerte. Esa es la decisión. No voy a decir quiénes, con nombre propio, son los de la muerte ni tampoco quiénes los de la vida”.

Durante su paso por Sincelejo, el mandatario se refirió a la relación entre el Gobierno y la fuerza pública. “Pero en general no es el presidente el que da órdenes; le doy órdenes a la Policía y al Ejército, no digamos que siempre se obedece, pero el presidente debe obedecer las órdenes de la gente”, afirmó.

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En sus intervenciones, el jefe de Estado mencionó la historia reciente de Sucre y la importancia de convencer a la población.

“Cuando convences, no necesitas de la orden. Sin embargo, los gobiernos pasados han sido realmente gobiernos contra el pueblo, muchas veces contra la vida misma de la gente; para su bienestar no han gobernado, sino para unos pocos”.

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Gustavo Petro mencionó la historia reciente de Sucre y la importancia de convencer a la población - crédito Joel González/Presidencia de Colombia

Añadió: “La historia reciente de Sucre es una historia que hay que leer e incluso indagar y, en esa medida, convencer al pueblo se vuelve lo fundamental, y no solo convencerlo, sino hacer que en el corazón de la gente del pueblo estén los mayores deseos e ilusiones”.

El presidente Gustavo Petro reavivó la discusión sobre la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Durante un acto público realizado en Sincelejo, Sucre,

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Petro anunció que, tras las elecciones presidenciales, volverá para promover la recolección de firmas a favor de este mecanismo de participación ciudadana. En su discurso, dirigido a seguidores y habitantes de la región, el mandatario expresó: “Yo vendré aquí otra vez después de elecciones a pedirle la firma por la Asamblea Nacional Constituyente”.

Este anuncio se produjo en un momento en que las reformas propuestas por el Gobierno han generado controversia y han encontrado resistencia en el Congreso. Petro defendió la idea de que Colombia necesita cambios estructurales y que la ciudadanía debe tener un papel más activo en la toma de decisiones.

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Gustavo Petro defendió la idea de que Colombia necesita cambios estructurales y que la ciudadanía debe tener un papel más activo en la toma de decisiones - crédito Joel González/Presidencia

El presidente sostuvo que varios proyectos de ley impulsados desde el Ejecutivo han tropezado con obstáculos en el Legislativo y criticó la actitud de algunos congresistas, a quienes acusó de “extorsionar al pueblo y extorsionar al presidente”. Petro argumentó que las transformaciones sociales no pueden quedar supeditadas únicamente al Congreso y propuso la Constituyente como vía para abordar temas como pensiones, salud y trabajo.