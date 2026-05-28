Crimen y Justicia

Deuda por juego online, una cifra millonaria y aprietes: la denuncia de un ex jugador de Racing que investiga la Justicia

Se trata del mediocampista Jonatan Gómez, actual jugador de Sarmiento de Junín, quien denunció una serie de amenazas y presuntas maniobras extorsivas vinculadas a una deuda originada en una plataforma clandestina de casino online. La causa es investigada por la Justicia santafesina

Guardar
Google icon
El futbolista Jonatan Gomez, con barba y tatuajes en los brazos, vistiendo camiseta a rayas celestes y blancas y pantalón azul, en el campo de juego
Jonatan Gómez jugó en Racing Club (Foto/@jonatandavidgomez)

El futbolista Jonatan Gómez, ex jugador de Rosario Central y Racing —actualmente en Sarmiento de Junín—, denunció haber sido extorsionado para firmar cuatro pagarés en una escribanía por una deuda de 505 mil dólares contraída por haber operado una plataforma clandestina de casino online. Producto del conflicto, que tiene intervención judicial, embargaron una casa, un departamento, un auto y sus cuentas bancarias.

De acuerdo a los datos recolectados por Infobae, el futbolista denunció en febrero de este año haber sido intimidado por una “organización” que exige el dinero adeudado, que inicialmente había sido de 50 mil dólares tras “una mala racha de juego” en la plataforma Lexus, donde jugaba a la ruleta y otros juegos de azar.

PUBLICIDAD

Los aprietes, según la presentación hecha por Gómez, se dieron de dos formas: una, con visitas al predio de Junín donde entrena con Sarmiento, club en el que tiene contrato, y la otra, con advertencias presenciales en su domicilio de la ciudad de Capitán Bermúdez, situada a pocos kilómetros de Rosario.

“Son dos investigaciones que se tramitan en la ciudad de San Lorenzo. Una tiene que ver con una organización que opera el juego clandestino en Santa Fe. La otra, con la suscripción de pagarés que se hicieron mediante mecanismos extorsivos por un monto muy alto, de medio millón de dólares”, comentó Paul Krupnik, abogado del futbolista, en diálogo con Radio 2.

PUBLICIDAD

Primer plano de Jonatan Gomez con barba, vistiendo un uniforme de fútbol blanco y verde, driblando el balón en un campo verde
El futbolista denunció haber sido extorsionado para firmar cuatro pagarés en una escribanía por una deuda de 505 mil dólares contraída por haber operado una plataforma clandestina de casino online (Foto/@jonatandavidgomez)

Krupnik señaló que uno de los presuntos miembros de la organización dedicada al juego clandestino es primo de la esposa de Gómez. “Esto no tiene que ver con apuestas deportivas, es más con las maquinitas, ruleta. A él lo llevaron bajo amenaza a una escribanía”, amplió.

Según la documentación a la que accedió Infobae, el inicio de la deuda del mediocampista fue a mediados del año pasado. Los reclamos de la plata se hicieron mediante llamadas o mensajes de WhatsApp que él eliminó de su teléfono para que su familia no tuviera conocimiento del caso.

Gómez, en un escrito, explicó que dos rosarinos que operan la plataforma de casino online clandestino lo amenazaron frente a varios compañeros de Sarmiento de Junín, cuando le dijeron que si no cancelaba la deuda “iba a tener consecuencias”. Acto seguido, fueron a un domicilio familiar, donde exigieron el dinero.

La situación continuó el 29 de octubre de 2025, cuando el ex volante de Racing fue a una escribanía de Junín y firmó cuatro pagarés por 505 mil dólares, según aseguró, bajo amenaza de que si no lo hacía su familia “era boleta”.

Jonatan Gómez, hombre barbudo, sonríe llevando camiseta de fútbol azul y amarilla. Fondo desenfocado con TV, trofeo y póster
Producto del conflicto, al futbolista le embargaron una casa, un departamento, un auto y sus cuentas bancarias (Foto/@jonatandavidgomez)

Uno de los pagarés era por 25 mil dólares —con vencimiento inmediato, el 31 de octubre de 2025—, dos por 180 mil dólares —con vencimiento en noviembre y diciembre de ese año— y otro por 120 mil dólares —a abonar en enero de 2026—.

“Me obligaron a firmar en contra de mi voluntad, siendo ese monto (505.000 dólares) diez veces más de lo que les debo”, concluyó Gómez en uno de los escritos que forman parte de la investigación.

Las intimidaciones continuaron, de acuerdo a la exposición de Gómez, en febrero de este año cuando amenazaron a su actual esposa.

En tanto, en diciembre del año pasado, los acreedores —figuran dos rosarinos— iniciaron una demanda en el fuero Civil y Comercial para cobrar el dinero. Es por eso que desde el Juzgado de primera instancia Civil y Comercial de San Lorenzo 2ª Nominación se inhibieron bienes del futbolista: una casa del barrio cerrado “Aguadas” de la ciudad de Funes, un departamento ubicado en Malabia al 100 de Rosario, un Mercedes Benz GLB 200 y las cuentas bancarias. No obstante, la resolución fue recurrida, ya que en la vía penal se denuncia que el monto de la deuda fue “inflado” a través del mecanismo intimidatorio que aún no fue zanjado.

Temas Relacionados

Jonatan GómezRacingRosario CentralÚltimas NoticiasCasino OnlineDeudasExtorsión

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorpresa en el juicio por Maradona: declaró Agustina Cosachov y contó cómo organizó la internación domiciliaria de Diego

La psiquiatra pidió ampliar su indagatoria por primera vez en este debate oral. Dio detalles de lo que pidió para la casa donde se alojó el Diez en sus últimos días y aseguró que ella siempre “pensó en el paciente”

Sorpresa en el juicio por Maradona: declaró Agustina Cosachov y contó cómo organizó la internación domiciliaria de Diego

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declarará el neurocirujano que controló a Luque en la operación de Diego

El debate sumó este jueves testimonios clave sobre la internación domiciliaria en Tigre. Declaró la psiquiatra Agustina Cosachov, quien aseguró que siempre pidió una “internación domiciliaria seria”, y también habló la médica que redactó el acta de externación de la Clínica Olivos. Por la tarde se espera la declaración Rodolfo Benvenuti, un cirujano que supervisó la última operación del ex DT

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declarará el neurocirujano que controló a Luque en la operación de Diego

Búsqueda de Agostina Vega, en vivo: el abogado de la madre dijo que la adolescente “estaría con vida y en Córdoba”

La adolescente salió de su casa el sábado por la noche y fue vista por última vez junto a un hombre que hoy está bajo arresto

Búsqueda de Agostina Vega, en vivo: el abogado de la madre dijo que la adolescente “estaría con vida y en Córdoba”

Mensajes con sangre y el “consejo del terror”: las siniestras redes del detenido del grupo satánico 764 en Rosario

Bajo la consigna nihilista “No lives matter”, el universitario rosarino formaba parte de una estructura global con líderes virtuales dedicados al sadismo, el gore y la captación de adolescentes

Mensajes con sangre y el “consejo del terror”: las siniestras redes del detenido del grupo satánico 764 en Rosario

Antecedente por secuestro y empleado municipal: quién es Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

El hombre de 33 años habría recibido a la chica cuando bajó del remis en el que se la vio por última vez. La denuncia por violencia de género que presentó su expareja

Antecedente por secuestro y empleado municipal: quién es Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

DEPORTES

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La espeluznante patada de un caballo a una mujer antes de una carrera en un hipódromo: “Accidente desafortunado”

Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto tras su mejor actuación en la F1: la frase sobre el futuro del piloto argentino que causó ilusión

La camiseta especial que utilizará Boca Juniors en el duelo decisivo contra Universidad Católica por la Copa Libertadores

Estupor en Roland Garros: un tenista se metió adentro de una heladera tras ganar su partido por el calor extremo en París

TELESHOW

La curiosa estrategia de Laurita Fernández para ver por primera vez a su novio: “Quería saber si era el de la foto”

La curiosa estrategia de Laurita Fernández para ver por primera vez a su novio: “Quería saber si era el de la foto”

Zaira Nara y Paula Chaves se mostraron juntas y abrazadas después de años de distanciamiento: el video

Darío Barassi palpita la nueva temporada de Love is Blind junto a Wanda Nara: “¿Volvemos?”

Chechu Bonelli contundente sobre su separación de Darío Cvitanich: “Nunca me fue infiel”

Ivana Figueiras habló del escándalo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: “Ya me acusaron de robar un marido”

INFOBAE AMÉRICA

Corea del Sur desarrolla su primer submarino nuclear con una inversión récord y busca posicionarse como potencia naval

Corea del Sur desarrolla su primer submarino nuclear con una inversión récord y busca posicionarse como potencia naval

Guatemala: El Ministerio de Agricultura impone veda para la pesca de atún en el Pacífico

El SICA y España celebran 25 años de cooperación internacional

Magisterio en Honduras anuncia protestas por incumplimiento de reajuste salarial

Casi 9,000 nicaragüenses obtuvieron la nacionalidad española en 2025