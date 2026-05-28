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Entrenador de River Plate habló de la importancia de ‘Juanfer’ Quintero dentro del camerino y acabó con los rumores: “Debe ser con el jugador que más hablé”

El volante creativo del cuadro argentino disputó 19 partidos en el primer semestre, marcó cuatro goles y dio cuatro asistencias. Su contrato vence el 31 de diciembre de 2027

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Juan Fernando Quintero debe volver del Mundial 2026 a definir su futuro profesional - crédito Agustin Marcarian/REUTERS
Juan Fernando Quintero debe volver del Mundial 2026 a definir su futuro profesional - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

El entrenador de River Plate, Eduardo Coudet, negó que exista una pelea con Juanfer Quintero y sostuvo que la ausencia del colombiano ante Blooming ya estaba definida desde días antes, en medio de un clima tenso tras la derrota en la final del Torneo Apertura y de versiones de prensa que incluso lo vinculan con una salida hacia Estados Unidos.

La victoria por 3-0 sobre Blooming en el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana no frenó las preguntas sobre el mediocampista, que no estuvo en el Monumental. El medio colombiano también señaló que desde Argentina circulan versiones según las cuales esos minutos en la final ante Belgrano de Córdoba podrían haber sido su última aparición con la camiseta del club.

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Primer plano de Juan Fernando Quintero con la camiseta blanca y roja de River Plate, mirando hacia abajo con expresión seria. Se ven sus tatuajes en el brazo
Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate, muestra su concentración en el partido contra Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026. (Foto Baires)

En rueda de prensa, Coudet rechazó de forma explícita las especulaciones. “Que Juanfer no estuviera en este partido lo sabíamos desde el jueves. Al día siguiente de Bragantino ya lo hablamos y el lunes estuvimos charlando porque tengo una gran relación con él, debe ser con el jugador con el que más hablé desde que llegué”, dijo el técnico.

El entrenador detalló además la conversación que mantuvo con el volante. “Una hora y media estuvimos charlando en mi oficina, sabíamos que al día siguiente se iba y me desayuné con que estábamos peleados, que había un destrato. La verdad, no sé cuál es el objetivo. Si tuviera una discusión con alguno de los jugadores no se podría ocultar, diría: ‘mira, tuve un intercambio de opiniones’. Yo no miento, me pueden juzgar como entrenador, pero como persona me manejo de una manera, soy muy claro y directo con mis jugadores y soy frontal”, afirmó Coudet.

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‘Juanfer’ Quintero viajó a Bogotá y lo ubican en la MLS tras el Mundial

Juan Fernando Quintero
Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, los dos volantes creativos en la selección Colombia - crédito FCF

La salida de Quintero de la disciplina de River antes del partido contra Blooming alimentó todavía más las especulaciones. El colombiano dejó Argentina para sumarse en Bogotá a la concentración de la Selección Colombia, donde es esperado para preparar el Mundial, de acuerdo con el medio.

La situación inmediata es que la ausencia del futbolista estaba conversada de antemano y no respondió a una sanción ni a una ruptura pública. La versión sobre el futuro del jugador, en cambio, sigue abierta y depende de informaciones de prensa surgidas en Argentina.

Esas versiones sostienen que Quintero dejará River después de la Copa del Mundo y que su próximo destino estaría en la Major League Soccer, en Estados Unidos. Entre los equipos mencionados aparece Portland Timbers, club al que la prensa argentina atribuye interés por el mediocampista.

Iván Mejía arremete contra Juan Fernando Quintero por su posible salida de River Plate

Post de Iván Mejía sobre la situación contractual de Juan Fernando Quintero - crédito X
Post de Iván Mejía sobre la situación contractual de Juan Fernando Quintero - crédito X

El periodista colombiano Iván Mejía Álvarez cuestionó a Juan Fernando Quintero en su cuenta de X ante la versión de que el mediocampista dejaría River Plate, y lo calificó como “falta de compromiso” en medio de un presunto deterioro en su relación con el técnico Eduardo Coudet.

En su publicación, Mejía escribió: “Hablamos mucho de la inestabilidad de James. Y para cuando la paseadera de JFQ por todos lados?”. Luego agregó: “también termina chocando con los técnicos y rompiendo contratos. Nunca titular indiscutible, muchas lesiones y falta de compromiso”.

La salida también fue mencionada por su representante Rodrigo Riep, quien dijo en el programa Cómo te Va de Dsports Radio: “después de la Copa del Mundo lo veremos (su futuro). Los jugadores de este estilo sólo quieren ser felices jugando al fútbol”, en referencia a la pérdida de titularidad y su lugar como suplente.

En Argentina aseguran que Quintero perdió protagonismo en River tras la salida de Marcelo Gallardo, también la cinta de capitán y pasó al banco

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