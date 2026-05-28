El Salvador mantendrá su prórroga de subsidio al gas licuado hasta 2027

La combinación de conflictos internacionales y posibles cambios en los subsidios genera incertidumbre sobre el gasto de los hogares salvadoreños./(Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas)

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 59 (de 60 parlamentarios) votos prorrogar hasta el 31 de mayo de 2027 la ley que permite estabilizar los precios del gas licuado de petróleo (GLP).

La medida, solicitada por el Ejecutivo, sostiene el subsidio a los hogares cuando el valor internacional sube. El decreto regirá desde el 1 de junio de 2026, tras su publicación en el Diario Oficial.

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La votación incluyó apoyos de cada una de las fracciones legislativas, de acuerdo con el registro legislativo proyectado en la sesión plenaria de este miércoles. La prórroga extiende el esquema vigente desde 2023, conocido como Mecanismo Temporal de GLP.

La norma mantiene el subsidio cuando el precio de mercado supera los máximos de referencia fijados por la autoridad competente. El Ministerio de Hacienda queda habilitado para emitir disposiciones para su aplicación durante la vigencia del nuevo decreto.

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¿Cómo funciona el Mecanismo Temporal de GLP y qué cambia con la prórroga?

El mecanismo se activa cuando el precio internacional del GLP rebasa el techo oficial, con el objetivo de que ese aumento no se traslade de forma directa al consumidor. El decreto aprobado sostiene que el esquema actúa como amortiguador ante la volatilidad de los hidrocarburos.

Los conflictos generan mayores costos de traslados, que derivan en aumentos de algunos productos y servicios./(Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.)

El texto legislativo faculta al Ministerio de Hacienda a modificar o emitir disposiciones complementarias para asegurar la ejecución de la prórroga y mantener el abastecimiento, según la iniciativa enviada por el Ejecutivo.

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La solicitud se tramitó a través de Hacienda y plantea dar continuidad a los efectos del Decreto Legislativo N.º 761. Ese marco, a su vez, se apoyó en beneficios aprobados en normas previas, entre ellas el Decreto Legislativo N.º 168 de 2021.

Los argumentos del Ejecutivo y la cadena de decretos desde 2023

El gobierno sostuvo en el decreto que persisten las causas que motivaron la adopción del mecanismo en 2023. Según el texto, evaluaciones técnicas oficiales identificaron factores externos que siguen presionando la economía nacional y justifican mantener la protección sobre el precio del GLP.

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Con ese diagnóstico, el Ejecutivo pidió a la Asamblea Legislativa extender la ley especial y transitoria hasta 2027, con el objetivo de sostener el subsidio para familias y agentes económicos en todo el país.

Pintura en acuarela que representa una sesión del pleno de la Asamblea Legislativa de El Salvador, con diputados sentados en sus escaños y personal en el centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La secuencia de extensiones incluye, además del Decreto Legislativo N.º 761, las prórrogas aprobadas mediante los decretos N.º 23 de 2024 y N.º 301 de 2025, de acuerdo con el propio documento legislativo.

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La discusión estaba prevista para sesiones plenarias posteriores a la recepción formal de la solicitud, pero el pleno terminó aprobando la extensión con 59 votos.

¿Qué factores internacionales presionan el precio del gas?

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas atribuyó el alza de precios registrada en mayo a la falta de avances en negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, al riesgo para la navegación en el estrecho de Ormuz y al aumento de las importaciones de propano de Estados Unidos en países asiáticos. Esto, durante intervención con los diputados que dieron aval al dictamen, previo al decreto legislativo.

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