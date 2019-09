Maxi López se reencontró con sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Wanda Nara. El futbolista hacía tiempo que no veía a los pequeños, a la vez que su ex lo acusa de no pagar la cuota alimentaria. En diálogo con Teleshow Ana Rosenfeld, abogada de la mujer de Icardi, apuntó contra delantero del Crotone.