A partir de ese momento, no se separaron más. Lejos de usar su poder por estar junto a uno de los hombres más influyentes de Hollywood, Jackie decidió mantenerse en un segundo plano y aceptar roles menores en algunas películas donde actuaba su famoso novio. Incluso los productores tuvieron que obligarla a formar parte porque Sandler se negaba a firmar si implicaba estar mucho tiempo lejos de ella. Cuando no trabajaban se los solía ver sonrientes y de la mano caminando por la calle como una pareja enamorada más o en un partido de New York Yankees, equipo de beisbol del que el actor es fanático.