"Me compré las entradas y lo fui a ver al teatro. Yo tocaba el saxo y me encantaban sus canciones. Ahí, un chico de la discográfica me preguntó si me quería sacar una foto con él. Yo no hablaba ni una palabra de inglés y él nada, nada de español", recordó Luisana Lopilato. Corría el año 2008. Y el artista al que había ido a ver al Teatro Gran Rex era ni más ni menos que Michael Bublé, su futuro esposo.