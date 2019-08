La modelo no fue la única famosa argentina que estuvo cantando "Start me up" en Miami, deleitándose con la presencia de Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Woods y Charlie Watts. El músico Zorrito Von Quintiero también disfrutó del concierto, y registró cuando el líder de la mítica banda recorrió el escenario con la insignia celeste y blanca. "¡Contra huracanes y mareas, la bandera argentina siempre Stonea! ¿O no, Mick? ¡Aguante Argentina!", escribió el ex Ratones Paranoicos en Instagram