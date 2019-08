–Richard Coleman: Lo de ponerle título a la velada fue una idea que surgió porque nos parecía muy poco anunciarlo como Andrea Álvarez y su banda, Richard Coleman & el Trans-Siberia Express. Y me pareció que estaba bueno conceptualizar la idea, poner un concepto que explicara un poco la razón de esta unión, de esta velada. "El rock ha muerto, ¡otra vez!" surge un poco como una idea que está siempre latente en nuestras carreras. Siempre, desde que empezamos, periódicamente se pronuncia la muerte del rock y sabemos bien que eso no es tan real. Me pareció un buen tema de conversación. Le propuse a Andrea titularlo así para generar una charla, como esta que estamos teniendo ahora.