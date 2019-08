"Gracias Pá, desde donde podés, desde donde tu cuerpo y alma te lo permiten hoy seguís haciendo que nos sigamos defendiendo como cuando pusiste a mi hermana en penitencia ¡y yo no me moví de la puerta del baño hasta que la sacaste! Cuando hacías que esperemos las 3 sin dormir en una sala de espera abrazadas rezando que el de arriba te de otra oportunidad. Gracias por enseñarme que ellas están primero que todo. Gracias por cumplir mi pedido cuando te estabas muriendo y vivir para conocer a mi hijo. Fuiste el Babu más espectacular hasta que decidiste dejar de serlo. Gracias por acusar a todos de que te robaron cuando vos a mí me robaste la verdad. Gracias por enseñarme que la mentira lastima más al que la dice. Que las adicciones te alejan de quienes más amas. Gracias por TODO lo que hiciste y seguís haciendo por mí. Todos merecemos elegir dónde y con quién queremos vivir esta vida. ¡Estamos de paso!", finaliza Gianinna.