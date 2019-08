"Sólo me dijo que no le gustaba, pero como no se lo creí me fui a dormir y la llamé a ella. A la mañana temprano me levanté, la llamé a ella y le digo mirá Valeria, anoche hablé con Héctor y me contó todo, yo quiero que vos me lo cuentes. Y ella no me dijo de qué querés hablar, porque eso era sí, que había pasado una vez. Pero ella me dijo bueno, cuando me dijo bueno ya llegué a la esquina de casa, estaba sentada ahí llorando y ahí me contó que hacía cinco meses que salían, que hacían el amor en la oficina, que esto, que lo otro. Se encontraban en la oficina, en la misma oficina donde fui yo supongo", relató.