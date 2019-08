"Yo soy una persona como las demás, que esté pedado no significa que me pueden faltar el respeto. Duki es Duki pero también es Mauro, si me cruzan por la calle y me decís: 'Duki puto', voy a ir y te voy a pegar un bife porque las cosas se manejan así. ¿Por el hecho de que esté expuesto me tengo que bancar que me falten el respeto, que hablen de mí y que digan cosas que no son? No es así. Yo no estoy jodiendo, estoy hablando en serio", completó.