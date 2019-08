—Me sorprendió, yo no lo podía creer. Eso salió fue en 2001, yo me enteré ahora. Estaba viviendo en Marbella porque estaba grabando una serie allí. Si a mí me hubieran dicho en ese momento, que no había redes sociales, que pasaba eso, la hubiese llamado a Romina y le hubiese dicho: "Romi, ¿cómo es esto?". Porque la verdad que yo no… Siempre fui muy cuidadoso en mi trabajo. Y muy respetuoso. Entonces, me sorprendió. Aparte con ella siempre tuve la mejor relación. De hecho fue muy lindo el trabajo que hicimos para un público muy particular, con el que yo nunca había trabajado. Y el papá, Gustavo Yankelevich, siempre fue un referente para mí.