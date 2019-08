"Carolina es una gran amiga que quiero muchísimo y que nos acompañamos desde hace muchos años", había dicho la periodista a Teleshow hace un tiempo y al ser consultada sobre si le molestaba que se la reconociera como "la amiga de Pampita", respondió muy segura que no: "Me da mucho orgullo que me reconozcan junto a ella, no lo siento peyorativo, si para el otro es peyorativo, será porque no son sus amigos y no saben lo bueno que está".