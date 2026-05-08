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El canciller italiano recibió a Marco Rubio en Roma: “El secretario dijo que están esperando una respuesta iraní”

Antonio Tajani mantuvo un encuentro con su homólogo estadounidense y señaló: “Hemos animado al diálogo”

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El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, junto al viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, en el Palacio de la Farnesina, Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia en Roma, Italia, 08 de mayo de 2026 (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, junto al viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, en el Palacio de la Farnesina, Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia en Roma, Italia, 08 de mayo de 2026 (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)

Estados Unidos espera todavía una respuesta de Irán sobre un eventual acuerdo que ponga fin a la guerra, según ha explicado este viernes el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, tras reunirse en Roma con su homólogo estadounidense, Marco Rubio.

El secretario ha dicho que están esperando una respuesta iraní y nosotros hemos animado al diálogo”, afirmó Tajani en una declaración ante los medios tras el encuentro.

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La guerra entre Estados Unidos e Irán estallada el pasado 28 de febrero ha cumplido hoy un mes de frágil alto el fuego alcanzado por las partes, aunque en la víspera se aumentó la tensión entre ambas con una serie de ataques recíprocos en el estrecho de Ormuz.

En este contexto, Washington espera todavía que Teherán responda a una propuesta para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho.

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Estados Unidos espera todavía una respuesta de Irán sobre un eventual acuerdo que ponga fin a la guerra, según ha explicado este viernes el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, tras reunirse en Roma con su homólogo estadounidense, Marco Rubio (STEFANO RELLANDINI/Pool via REUTERS)
Estados Unidos espera todavía una respuesta de Irán sobre un eventual acuerdo que ponga fin a la guerra, según ha explicado este viernes el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, tras reunirse en Roma con su homólogo estadounidense, Marco Rubio (STEFANO RELLANDINI/Pool via REUTERS)

Ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su país mantenía en pie la negociación con Irán pese a este intercambio de ataques en Ormuz.

Tajani dijo a Rubio que Italia “es favorable a toda iniciativa que pueda derivar en un alto el fuego permanente”.

Asimismo, ha ofrecido al secretario estadounidense la disponibilidad de la Marina italiana para desminar el estrecho y garantizar su navegación una vez se pacifique completamente la zona.

Trump afirmó que Estados Unidos está negociando con Irán

“Ellos desean el acuerdo más que yo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves por la noche que Washington mantiene negociaciones con Irán pese al nuevo intercambio de ataques registrado en el estrecho de Ormuz, un episodio que volvió a tensar el frágil alto el fuego vigente desde hace casi un mes.

Quizás no se concrete, pero podría suceder cualquier día. Creo que ellos desean el acuerdo más que yo”, declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca, en referencia a las conversaciones con Teherán para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

El mandatario sostuvo además que el cese de hostilidades continúa en vigor, pese al intercambio de fuego entre fuerzas estadounidenses e iraníes. “Sí, así es. Hoy (jueves) se burlaron de nosotros. Los aniquilamos. Se burlaron. Yo lo llamo una burla”, afirmó.

El jueves, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que fuerzas iraníes lanzaron “múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones” contra tres destructores estadounidenses desplegados en el estrecho de Ormuz, aunque aseguró que ninguno de los buques recibió impactos.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos informó este viernes que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones lanzados desde Irán, en medio de una nueva escalada entre Teherán y Washington.

“Las defensas aéreas de los Emiratos Árabes Unidos se están enfrentando actualmente a ataques con misiles y drones procedentes de Irán”, señaló el Ministerio de Defensa emiratí en la red social X.

La dependencia también indicó que “los ruidos que se escuchan en diversas partes del país se deben a la interceptación, por parte de los sistemas de defensa aérea (...), de misiles balísticos, misiles de crucero y drones”.

Los ataques iraníes ocurrieron horas después de que Trump afirmara que tres destructores estadounidenses cruzaron el estrecho de Ormuz bajo fuego iraní y que las fuerzas de Teherán sufrieron “graves daños” durante el enfrentamiento naval.

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