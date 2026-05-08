Posible caso de hantavirus dentro de España: una valenciana viajó con la mujer neerlandesa fallecida en Johannesburgo

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, comunica que una persona llegada a España ha sido trasladada a un hospital en Alicante tras presentar síntomas como tos y malestar general.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado este viernes de un caso sospechoso de hantavirus dentro de España. Se trata de una ciudadana valenciana que viajó en avión desde Johannesburgo (Sudáfrica) a territorio nacional el pasado 25 de abril. En esa misma aeronave se encontraba una de las pasajeras del crucero MV Hondius, que fallecería poco después a causa del hantavirus.

La pasajera neerlandesa desembarcó del Hondius entre el 22 y el 24 de abril en Sudáfrica, desde donde planeaba volar a Ámsterdam. Una vez dentro del avión, empezó a encontrarse mal, lo que hizo que se considerara sacarla del avión y llevarla al Hospital de Johannesburgo, donde falleció ese mismo día.

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En el mismo avión, a dos filas de distancia de la fallecida, viajaban dos pasajeros con destino final a España. Una de ellas era una ciudadana alicantina, que ha referido síntomas. La mujer está siendo trasladada al Hospital de Alicante, donde ha sido ingresada en una habitación de aislamiento con presión negativa. Los sanitarios le han realizado una prueba PCR, que será analizada en el Centro Nacional de Microbiología en Mahadaonda. Se espera tener los resultados en las próximas 24 horas.

Un positivo poco probable, según Padilla

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla (i), y la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones (d), ofrecen una rueda de prensa, en la sede del Ministerio de Sanidad, a 8 de mayo de 2026, en Madrid (España). (Carlos Luján / Europa Press)

En estos momentos se abren tres posibles escenarios, ha aventurado el secretario de Estado: si la prueba es negativa, pero la paciente continúa con síntomas, se le repetiría la prueba PCR. De seguir con un resultado negativo y no hubiera otro diagnóstico posible para su cuadro clínico, los exámenes se repetirían una vez más. Si la prueba es negativa y no hay síntomas, la paciente sería trasladada al hospital militar Gómez Ulla, con el resto de pasajeros españoles del crucero afectado por el brote de hantavirus.

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Si la prueba fuese positiva, la mujer sería trasladada a una de las habitaciones de la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Riesgo (UATAN). Padilla ha resaltado que este es un escenario bastante improbable. “Es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con hantavirus positivo, con un contacto que fue breve, porque la persona estuvo poco tiempo embarcada dentro de la nave”, ha explicado.

Respecto al segundo pasajero del avión con destino a España, se trata de un ciudadano sudafricano que pasó una semana en Barcelona y ya ha vuelto a su país de origen. Se desconoce si ha referido síntomas.

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Sin síntomas dentro del barco

El secretario de Estado ha asegurado que los 14 pasajeros españoles no son un riesgo para la población y que ninguno de ellos ha mostrado su oposición a la cuarentena. Su duración dependerá de cuándo se diese el último contacto con los pacientes contagiados, que pudo ser el 28 o el 30 de abril.

Sea cual sea el caso, los 14 españoles seguirán una cuarentena “muy estricta” durante los primeros siete días en el Gómez Ulla, momento en el que se repetirá la PCR y se hará una reevaluación de la situación. Padilla ha resaltado que, desde el día 28 de abril, no hay constancia de la aparición del inicio de síntomas dentro del barco. “Cada día que vamos sumando, es un día más que nos vamos acercando a las áreas de baja probabilidad de aparición de síntomas y, por ende, de que haya habido una nueva transmisión”, ha subrayado.

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