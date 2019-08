En su casa, también actuaba: "Me gustaban los personajes de la tele, los interpretaba, hablaba con la pared o con algún muñeco. Lo único que me pidió mi viejo fue que terminara el secundario porque ellos no habían podido, para tener algo para defenderme en la vida y si no podía seguir la carrera de actor y que si quería otra cosa me apoyaban. Les dije que no, que lo único que me importaba era ser actor y así fue, después estudié nueve años la carrera de actor".