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Ucrania informó de un ataque a infraestructura petrolera rusa a 700 kilómetros de Ucrania

El mandatario dijo que la instalación alcanzada resulta “clave para la financiación de la guerra”, ya que el esfuerzo bélico ruso depende en gran parte de las exportaciones petroleras

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (EFE)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (EFE)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunció un ataque ucraniano contra una infraestructura petrolera rusa en la región de Yaroslavl, situada a más de 700 kilómetros de la frontera con Ucrania. Según Zelensky, esta acción responde a los ataques rusos sobre territorio ucraniano.

El ataque tuvo lugar durante la tregua de 48 horas declarada por el Kremlin desde la medianoche, en el marco de la conmemoración en Rusia del Día de la Victoria el 9 de mayo, fecha que recuerda el triunfo soviético sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

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Previo a la reivindicación de este ataque, Zelensky había informado de ofensivas rusas contra posiciones ucranianas en el frente durante las primeras horas de la tregua.

De acuerdo con el mandatario ucraniano, la instalación alcanzada resulta “clave para la financiación de la guerra” de Rusia contra Ucrania, ya que el esfuerzo bélico ruso depende en gran parte de las exportaciones petroleras.

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Zelensky calificó el ataque como “una manifestación de justicia” y expresó su agradecimiento al Ejército ucraniano y a los servicios de inteligencia por la eficacia en la operación.

Un ataque contra la refinería de petróleo de Tuapsé, Krasnodar Krai, Rusia (Reuters/Archivo)
Un ataque contra la refinería de petróleo de Tuapsé, Krasnodar Krai, Rusia (Reuters/Archivo)

El líder de Kiev había señalado previamente que Ucrania se abstendría de realizar ataques de larga distancia contra territorio ruso si Moscú respetaba la tregua de 48 horas decretada de forma unilateral por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Zelensky indicó esta mañana que la tregua se consideraba incumplida debido a los ataques rusos en el frente.

Ucrania había propuesto antes una tregua indefinida desde el 6 de mayo, pero la oferta no recibió respuesta de las autoridades rusas. “Rusia debe optar por una paz genuina, y sólo con una presión fuerte puede conseguirse eso”, concluyó Zelensky.

En otro orden, representantes de ciudades y regiones de la Unión Europea señalaron este jueves que la recuperación de Ucrania tras la invasión rusa solo será posible con la participación activa de las autoridades locales, en el marco de los preparativos para la Conferencia para la Recuperación de Ucrania (URC), que se celebrará en Gdansk, Polonia, el próximo mes.

Durante un debate en el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR), líderes locales y regionales de la UE reafirmaron su compromiso con Kiev en presencia del viceministro ucraniano de Desarrollo de Comunidades y Territorios, Oleksii Riabykin, y subrayaron que la descentralización constituye la base de la resiliencia ucraniana.

La presidenta del CdR, Kata Tüttő, afirmó que los avances en la recuperación de Ucrania “se lograrán a nivel local, en las ciudades y regiones que mantienen al país en funcionamiento y reconstruyen las comunidades”.

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