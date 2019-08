"No tuve un padre muy presente. Mis viejos se separaron cuando tenía seis años. Y mi papá se fue a vivir a España cuando tenía 15 años. Tuve contacto con él pero poco. Lo valoro, porque es lo que él podía hacer. En un momento yo le pedí ayuda y él nunca me ayudó cuando se fue a España. Él se fue e hizo otra familia. No tengo resentimiento. A mí me gustaba compartir cosas con él. Era simpático, admiraba algunas destrezas e inteligencias", dijo.