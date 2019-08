En marzo de 2017, Cande publicó un extenso texto en el cual debió salir a explicar que, en ese momento, se había visto obligada a dejar el vegetarianismo por su salud. "Quiero aclarar que, por un tema de salud, tuve que volver a comer carne. No soy vegetariana, no soy vegana, así que por favor no digan pelotudeces acerca de lo que uso, lo que no uso, lo que como, lo que no como, lo que hago y lo que no", dijo en su momento.