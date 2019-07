Calu Rivero tampoco consume ningún tipo de alimento ni utiliza accesorios de origen animal desde hace muchos años. "A mí me pegó mucho por el lado de la crueldad que hay con los animales, y siento que no es necesario. Karmáticamente no me copa, no me gusta tener algo que sufrió tanto y llevarlo encima. Elijo no pasar por eso, como me pasó con la comida: elijo no estar comiendo algo muerto. Son elecciones", dice la actriz, quien alguna vez se definió como "guerrera ecológica".