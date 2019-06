¿Más? Sí. También precisó que su almuerzo preferido es "una colorida ensalada" ("soy vegetariana, casi casi vegana", confió). Y un "Why not" (es decir, "¿Por qué no?") fue su contestación ante la posibilidad de "estar con una mujer". Candelaria amplió: "Apoyo 100% el amor en todas sus formas. Amor es amor. Yo amo y me enamoro de las personas, más allá del 'sexo'".