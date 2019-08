Parte de este contrato tácito con su público se basaba en no subordinar la calidad y la calidez del producto a la publicidad. En su programa se escuchaba la música y se leían los textos que el Negro quería, y no había tanda ni productor ni sugerencias que lo hicieran cambiar de opinión. El show del minuto estaba libre de la influencia de payola, como se conocía al impuesto que exigían las discográficas para difundir sus productos. Si al Negro no le gustaba, el tema no se pasaba. Y no había cajas de habanos ni whiskies importados que lo hicieran cambiar de opinión.