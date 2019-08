"Entonces hubo un momento donde sentí que esto no lo podía hacer más -agregó-. Si bien en otros momentos lo pensé y lo craneé, me preguntaba si irme, después venía una nueva llamada porque los contratos eran anuales. Yo pensaba: 'Bueno, lo hago un año más'…". No obstante, sus emociones fueron más fuertes. "En un momento sentí que no lo podía hacer más y la sensación que me venía era física... Sentía que me enfermaba si seguía haciéndolo, porque tenía una certeza muy grande de lo que era y lo veía, no lo podía hacer".