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La película de animación del director de ‘Enredados’ que ha batido un récord histórico de audiencia en Netflix: “Diversión veraniega dulce y tierna”

La cinta, desarrollada parcialmente en Madrid, se ha convertido en la película de animación más vista en una sola semana en la historia de la plataforma

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Imagen de 'Intercambiados'. (Netflix)
Imagen de 'Intercambiados'. (Netflix)

Mayo está siendo un buen mes para Netflix. La grande del streaming ha estrenado en las últimas semanas Ápex, un nuevo thriller de supervivencia protagonizado por Charlize Theron, o el remake de Mi querida señorita, la cinta de 1972 protagonizada por José Luis López Vázquez que en esta ocasión lidera la desconocida Elizabeth Martínez y que dirige Fernando González Molina.

Por si fuera poco, a esta dupla tan diversa hay que añadirle una cinta de animación que llegó a la plataforma el pasado 1 de mayo y actualmente es la película número uno en 77 países. Solo durante la semana pasada acumuló cerca de 40 millones de reproducciones.

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La ficción no es otra que Intercambiados (Swapped). Dirigida por Nathan Greno, director de una de las cintas más míticas de Walt Disney, Enredados (2010), y escrita por John Whittington, conocido por ser el guionista de Batman: La LEGO película (2017), la historia sigue a Ollie, una pequeña criatura del bosque parecida a una zarigüeya o nutria que, tras un extraño accidente, intercambia su cuerpo con Ivy, un majestuoso pájaro. Obligados a convivir y colaborar, ambos deberán descubrir el origen del conflicto que lleva décadas enfrentando a sus especies.

Un éxito con sabor español

El ganador del Oscar Michael B. Jordan y la actriz británica Juno Temple ponen voz en versión original a los protagonistas de esta aventura fantástica que apuesta por la comedia, la fantasía y un mensaje sobre la empatía, la convivencia y con un fuerte mensaje medioambiental.

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La cinta ha firmado además el mejor estreno para una película de animación de Netflix desde Leo (2023), acumulando 15,5 millones de visualizaciones en apenas tres días. Sin embargo, el auténtico récord llegó después. Según datos publicados por Tudum, el portal oficial de Netflix, la producción alcanzó 38,7 millones de reproducciones durante su primera semana completa y se convirtió en la película animada con mayor audiencia semanal de la historia de la plataforma. La última vez que una película de animación iba tan bien en la plataforma fue el verano pasado con Las guerras K-pop, aunque esta tardó un pelín más en despegar.

Imagen de 'Intercambiados'. (Netflix)
Imagen de 'Intercambiados'. (Netflix)

Por si fuera poco, la película cuenta con equipo español. Producida por Skydance Animation, la cinta ha tenido parte de su desarrollo en Madrid, puesto que ha contado con la división de la empresa en la capital para desarrollar aspectos técnicos como la iluminación. “Se ha hecho eterna la espera y pensaba que nunca llegaría este momento, pero al final ha merecido la pena. No sé cómo expresar todo lo que siento”, ha expresado el iluminador y artista 3D, Adolfo Rico en su Instagram, donde ha compartido una imagen con todo el personal que ha participado en ella.

Por el momento, la crítica se ha mostrado favorable. En Rotten Tomatoes mantiene un 67% de valoraciones positivas por parte de la prensa, como la periodista Rosie Fletcher, quien definió la película como una “diversión veraniega dulce y tierna” y destacó tanto la química entre Michael B. Jordan y Juno Temple como su mensaje medioambiental dirigido al público infantil. Más favorable aún se muestra el público, con una valoración positiva aún mayor: un 87%.

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