Tres formas de incluir el “egoísmo saludable” en tus relaciones para que funcionen mejor, según un psicólogo

El egoísmo no fortalece los vínculos, sino que puede debilitarlos con el tiempo.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, el egoísmo ha sido considerado un defecto en cualquier relación afectiva. Sin embargo, desde la psicología empieza a consolidarse una idea distinta: renunciar siempre a uno mismo no fortalece los vínculos, sino que puede debilitarlos con el tiempo. El psicólogo Mark Travers explica en Psychology Today que incorporar pequeñas dosis de “egoísmo saludable” puede ser clave para construir relaciones más equilibradas, duraderas y satisfactorias.

Lejos de promover el individualismo extremo o la indiferencia hacia el otro, esta perspectiva propone un punto intermedio: atender las propias necesidades sin dejar de tener en cuenta las de la otra persona. Según Travers, este equilibrio no solo reduce la probabilidad de conflictos abiertos, sino que también previene dinámicas de desgaste emocional que pueden instalarse incluso en relaciones que, en apariencia, funcionan con normalidad.

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El problema del sacrificio

La cultura popular ha tendido a idealizar el sacrificio constante en las relaciones. Ser “buena pareja”, “buen amigo” o “buen familiar” suele asociarse con ceder, adaptarse y priorizar siempre al otro. Sin embargo, esta dinámica puede tener un efecto acumulativo negativo.

El psicólogo advierte que las concesiones constantes, como aceptar planes que no se desean, asumir más tareas de las que corresponden o evitar conversaciones incómodas para no generar tensión, pueden parecer inofensivas en el corto plazo, pero a largo plazo generan resentimiento.

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En este contexto, el “egoísmo saludable” no implica desentenderse del otro, sino expresar necesidades propias antes de que el malestar se acumule. Decir que no, pedir espacio o marcar límites no debilita la relación, sino que evita que esta se construya sobre una base de frustración silenciosa.

El “egoísmo saludable” implica expresar necesidades propias antes de que el malestar se acumule. (Freepik)

Evitar el resentimiento acumulado

El primer beneficio del egoísmo saludable es su capacidad para prevenir el resentimiento. Según Travers, muchas crisis de pareja no surgen de conflictos abiertos, sino de pequeños desequilibrios repetidos en el tiempo. Cuando una persona cede constantemente para mantener la armonía, la relación puede parecer estable en la superficie, pero internamente se va cargando de tensión.

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Con el tiempo, esta dinámica puede derivar en agotamiento emocional. Sin embargo, expresar preferencias personales, rechazar compromisos cuando es necesario o pedir descanso no es una amenaza para la relación, sino una forma de mantenerla honesta y sostenible. El equilibrio no depende de que ambos hagan exactamente lo mismo, sino de que ambos sientan que sus necesidades se tienen en cuenta.

Proteger la identidad dentro de la relación

El segundo eje que destaca Travers es la importancia de mantener la identidad individual. En relaciones largas, es habitual que las rutinas, gustos y decisiones se vayan ajustando al otro. El problema aparece cuando esta adaptación se vuelve excesiva.

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En esos casos, actividades personales, amistades o intereses propios pueden ir desapareciendo sin que la persona lo perciba de inmediato. Con el tiempo, puede surgir una sensación de desconexión interna: la duda sobre quién se es fuera de la relación.

Según el especialista, las personas que sienten menor autonomía dentro de su relación reportan también menor satisfacción a lo largo del tiempo. Por ello, reservar tiempo para intereses propios o mantener espacios personales no reduce la intimidad; al contrario, la fortalece al evitar la fusión emocional excesiva.

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Cuidar la relación también implica cuidarse a uno mismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enseñar a los demás cómo tratarte

Según el experto, las relaciones no se construyen con grandes decisiones aisladas, sino con patrones repetidos de comportamiento. Además, Travers explica que las personas aprenden cómo tratar a los demás a partir de lo que estos toleran y permiten. Si alguien siempre accede, siempre cede y nunca pone límites, el entorno puede asumir que ese comportamiento es la norma.

Por lo tanto, expresar límites de forma clara, aunque sea incómodo al principio, ayuda a establecer expectativas más saludables. Decir “no puedo”, “necesito tiempo” o “esto no me viene bien” no rompe la relación, sino que la organiza. Con el tiempo, estos pequeños actos generan dinámicas de reciprocidad más equilibradas, donde ambas partes entienden mejor las necesidades del otro.

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El psicólogo distingue claramente entre egoísmo destructivo y egoísmo saludable. El primero ignora al otro, mientras que el segundo incluye al propio bienestar dentro de la ecuación. Esta visión propone un ajuste importante: cuidar la relación también implica cuidarse a uno mismo. Y, en muchos casos, hacerlo no aleja a las personas, sino que las acerca con mayor autenticidad y estabilidad.