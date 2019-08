"Entonces, le pregunté al guardia si podía llamar al médico tratante, que me gustaría hablar con él y me dijo que se iba a comunicar. Pero, además, le pedí el gesto humano de que me deje verlo de lejos, y me dijo que no se podía. Me quedé sentada en un sillón esperando si venía algún médico a decirme algo… Hasta que en un momento pasó Sergio acostado en una camilla, y justo el camillero se agachó y fue cuando… ¡lo vi!… Cuando hice el ademán de pararme, vino el de seguridad", continuó la mediática.