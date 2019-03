Verónica cuenta que no viajará a Tucumán porque tiene hijos muy chicos, y además tampoco tiene vínculo con la familia de Sergio Denis. "Ni yo los molesté a ellos, ni nadie se comunicó conmigo. Me entero todo por los medios", detalla, y revela que se enteró de la noticia en la mañana de este martes, horas más tarde del accidente. "Me fui a dormir temprano y me desperté con mensajes de mis amigas. No entendía nada".