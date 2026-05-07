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Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: variedad de perfiles con Agustín Jiménez, Joe Pérez-Orive, Esperanza Aguirre y Eva González

Todos ellos acompañarán a Roberto Leal y los concursantes desde este jueves 7 de mayo y hasta el lunes 11

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Esperanza Aguirre y Eva González en 'Pasapalabra' (Atresmedia)
Esperanza Aguirre y Eva González en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Los próximos invitados confirmados en Pasapalabra, desde el jueves 7 hasta el lunes 11 de mayo, serán Agustín Jiménez, Esperanza Aguirre, Eva González y Joe Pérez-Orive. Estas personalidades acompañarán a los concursantes habituales durante los próximos días, sumando segundos para sus equipos en las pruebas y reforzando sus probabilidades de alcanzar el “rosco” y competir por el bote.

La rotación habitual de invitados cada tres emisiones responde a su estrategia de incorporar figuras conocidas de diferentes ámbitos para estimular la dinámica y el atractivo del concurso. Entre el 7 y el 11 de mayo, Pasapalabra contará con cuatro invitados cuya relevancia abarca el sector cultural, político y mediático español.

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Agustín Jiménez ha desarrollado una dilatada trayectoria en la interpretación y la radio; Esperanza Aguirre es expolítica y tertuliana con una amplia carrera institucional; Eva González representa el cruce entre el modelaje y la televisión, mientras que Joe Pérez-Orive ha destacado como jurado de Operación Triunfo y ejecutivo en el ámbito musical. Cada uno se integrará como refuerzo para el equipo azul o naranja de Pasapalabra.

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

Esperanza Aguirre en ‘Pasapalabra’

Esperanza Aguirre nació en Madrid en 1952, hija de Piedad Gil de Biedma y Vega de Seoane y José Luis Aguirre Borrell. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1974 y ocupó cargos iniciales en el sector público vinculados a cultura y turismo. Aunque su imagen se asocia directamente con el Partido Popular, sus comienzos en política fueron con UCD y Coalición Popular.

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Esperanza Aguirre en imagen de archivo (Europa Press)
Esperanza Aguirre en imagen de archivo (Europa Press)

De 1989 a 1999 ejerció diversas funciones en el Ayuntamiento de Madrid, hasta llegar a ser Teniente de Alcalde. Su salto a la política nacional vino como ministra de Cultura, y en 2003 presidió la Comunidad de Madrid. Aguirre resultó reelegida en 2007 y 2011, siempre con mayoría absoluta. Tras retirarse en 2017, pasó a la empresa privada y más tarde a la televisión, donde ha intervenido en espacios como Todo es mentira, Pasapalabra, Mask Singer o Bake Off España.

Quién es Joe Pérez-Orive

Joe Pérez-Orive es conocido fundamentalmente como jurado en Operación Triunfo en las ediciones de 2017 y 2018, pero también ha desarrollado una carrera en la industria musical y en empresas del sector. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y cursó con matrícula ‘cum laude’ producción y tecnología musical en la Universidad de Berklee. Su experiencia incluye puestos en Ticketmaster, Hard Rock Café, Live Nation Entertainment y labores de dirección artística tanto en Warner como en Clipper Music en España.

Joe Pérez-Orive en 'Operación Triunfo 2017' (RTVE)
Joe Pérez-Orive en 'Operación Triunfo 2017' (RTVE)

Eva González en ‘Pasapalabra’

Eva González, nacida el 5 de noviembre de 1980 en Sevilla, se dio a conocer tras ser coronada Miss Sevilla en 2003. Abandonó entonces sus estudios para centrarse en la moda, haciéndose también con los títulos de Miss Simpatía y Miss Elegancia. Más adelante, protagonizó campañas publicitarias y saltó a la televisión, primero como invitada, como ahora en Pasapalabra, y posteriormente como presentadora en formatos como Dímelo al oído, El juego del euromillón, Supervivientes, MasterChef, La Voz y distintas galas de fin de año.

Edurne, Manuel Turizo, David Bisbal y Lola Índigo junto a la presentadora Eva González en 'La Voz Kids 2025'
Edurne, Manuel Turizo, David Bisbal y Lola Índigo junto a la presentadora Eva González en 'La Voz Kids 2025' (Atresmedia)

En el ámbito interpretativo, apareció como actriz invitada en series como 7 vidas, Los Serrano, La Tira y Capital. Eva González, muy activa en Instagram, reúne un millón y medio de seguidores, compartiendo contenido profesional y personal. En el terreno sentimental ha mantenido relaciones con Antonio Roldán, Arturo Valls, Iker Casillas y Cayetano Rivera, con quien se casó en 2015 y tuvo un hijo, Cayetano, en 2018.

Quién es Agustín Jiménez

El último de los invitados de Pasapalabra es Agustín Jiménez, que inició su carrera en la interpretación en 1993 y, antes de saltar a la popularidad nacional, ya era una figura conocida en su barrio de Hortaleza, Madrid, donde se mudó desde Extremadura en busca de oportunidades. Además de actor, fue profesor de teatro en el grupo Rosa Chacel durante ocho años.

Agustín Jiménez en 'Tu cara me suena' (Atresmedia)
Agustín Jiménez en 'Tu cara me suena' (Atresmedia)

Su mayor talento es el humor y consiguió que sus obras alcanzasen premios y finalistas en certámenes importantes. Destaca su paso por emisoras como Onda Cero y Radio Marca. En televisión, también destaca su participación en Tu cara me suena, aunque también ha trabajado como actor en películas como Ocho apellidos catalanes o como guionista en 7 vidas.

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