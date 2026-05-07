Colombia

La Policía incautó 1.6 toneladas de cocaína ocultas entre cal dolomita en Cartagena

El decomiso refuerza los controles institucionales y evidencia la sofisticación de métodos criminales en uno de los puertos claves del Caribe colombiano

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Una serie de inspecciones y sistemas de alerta han permitido anticipar movimientos del crimen organizado, protegiendo la actividad marítima legal frente a la utilización de puertos como vías de salida - crédito Captura de pantalla @DirectorPolicía
Una serie de inspecciones y sistemas de alerta han permitido anticipar movimientos del crimen organizado, protegiendo la actividad marítima legal frente a la utilización de puertos como vías de salida - crédito Captura de pantalla @DirectorPolicía

La Policía Nacional de Colombia incautó 1.6 toneladas de clorhidrato de cocaína ocultas entre cal dolomita en el puerto de Cartagena.

El cargamento, atribuido al Clan del Golfo, pretendía ser enviado a Providencia y había superado los controles portuarios mediante técnicas avanzadas de camuflaje, según informó el general William Oswaldo Rincón Zambrano.

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En una operación desarrollada por unidades de la Policía Antinarcóticos, con apoyo de un canino especializado, las autoridades detectaron la droga durante una inspección de rutina en la principal terminal marítima del Caribe colombiano.

La Policía antimafia empleó herramientas tecnológicas y realizó inspección física, logrando intervenir el cargamento antes de su embarque a Providencia. Este decomiso representa uno de los mayores del año y refuerza la lucha institucional contra las redes del narcotráfico en la región.

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Cómo operaba el Clan del Golfo en el puerto de Cartagena

De acuerdo con el general William Oswaldo Rincón Zambrano, los grupos criminales utilizaron bultos de cal dolomita para camuflar el clorhidrato de cocaína.

El alto oficial explicó, a través de su cuenta oficial en la red social X, que esta sustancia dificulta la detección tanto mediante olfato canino como con escáneres de densidad.

Una investigación en curso ha permitido determinar que los responsables emplearon sustancias industriales como camuflaje, dificultando la detección de la droga por parte de los organismos de control portuario - crédito captura de pantalla @DirectorPolicía / X
Una investigación en curso ha permitido determinar que los responsables emplearon sustancias industriales como camuflaje, dificultando la detección de la droga por parte de los organismos de control portuario - crédito captura de pantalla @DirectorPolicía / X

Logramos interceptar 1600 toneladas de carbón que se dirigían a la Isla Providencia. El cargamento, propiedad del Cártel Criminal -GAO ‘Clan del Golfo’-, pretendía ser enviado hábilmente camuflado entre fardos de cal dolomítica para evadir a las autoridades. Sin embargo, nuestra rigurosa inspección portuaria descubrió el engaño”, afirmó Rincón Zambrano.

La inspección portuaria permitió descubrir el camuflaje y frustrar el envío a Providencia. Rincón Zambrano remarcó la habilidad de quienes manipulan productos industriales con fines ilícitos, enfatizando la necesidad de mantener los puertos y el archipiélago protegidos frente al narcotráfico.

Cambios en las rutas y el impacto financiero para el Clan del Golfo

La incautación evidencia la reactivación de las rutas del Caribe, una tendencia confirmada por operativos recientes en 2026. Solo en el último mes, la Policía Antinarcóticos frustró dos grandes intentos de tráfico: en abril, durante la “Operación Londres”, se hallaron 577 kilogramos de cocaína ocultos entre melaza, un cargamento valorado en USD 22,4 millones y destinado al Reino Unido.

El decomiso actual de 1.6 toneladas sugiere un posible ajuste de estrategia por parte del Clan del Golfo, empleando las islas del Caribe como centros de acopio temporal antes de exportar la droga a mercados internacionales. Estos golpes afectan las finanzas del crimen organizado, al retirar sumas millonarias del circuito ilegal y limitar sus capacidades operativas.

Investigación en curso y medidas de seguridad portuaria

La Fiscalía y la Policía Judicial adelantan investigaciones para establecer la ruta del cargamento, identificar a los responsables logísticos en el Puerto de Cartagena y precisar el origen del alcaloide, que se presume procede de laboratorios en Urabá o el sur de Bolívar bajo control del Clan del Golfo.

Un plan integral de monitoreo y vigilancia, impulsado en 2026, fortalece la cooperación entre las fuerzas públicas y previene la penetración de mercancías ilegales en las exportaciones colombianas - crédito Captura de Pantalla / Ejército Nacional
Un plan integral de monitoreo y vigilancia, impulsado en 2026, fortalece la cooperación entre las fuerzas públicas y previene la penetración de mercancías ilegales en las exportaciones colombianas - crédito Captura de Pantalla / Ejército Nacional

Esta acción fortalece la estrategia oficial de “puertos seguros” promovida por el Gobierno Nacional en 2026 y subraya la labor coordinada de las autoridades para proteger las exportaciones legales frente a la infiltración criminal.

La colaboración entre unidades especializadas y la intensificación de los controles han sido determinantes para impedir que los envíos ilegales alcancen mercados internacionales. Estas medidas aumentan la presión sobre las estructuras criminales en una de las terminales marítimas más importantes de Colombia.

A través de estos operativos, las autoridades nacionales buscan garantizar rutas seguras en el Caribe y cerrar el paso a las redes de narcotráfico, consolidando una barrera efectiva contra el avance de organizaciones como el Clan del Golfo.

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