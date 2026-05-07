¿Sí o no a la eutanasia en México? La controversia que divide opiniones, según la UNAM

Eutanasia en México (Freepik)

Las peticiones de eutanasia han registrado una tendencia a la alta donde la práctica no está permitida, derivado de esto la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó a través de sus redes sociales una imagen sobre los argumentos a favor y en contra sobre estas acciones.

A favor

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Libertad individual y autonomía: Derecho a decidir el final de la propia vida.

Evitar sufrimiento insoportable: Alivio del dolor y la agonía.

Calidad de vida: Decisión basada en la dignidad y el control.

Compasión y dignidad: Acto de amor para poner fin al sufrimiento.

Marco legal claro: Regulación para evitar prácticas clandestinas.

En contra

Santidad de la vida: La vida es un bien supremo, no se puede disponer de ella.

Pendiente resbaladiza: Riesgo de abusos y presiones a personas vulnerables.

Rol del médico: Conflicto con el juramento hipocrático de no dañar.

Principios éticos y religiosos: Creencias que consideran la vida sagrada.

Alternativas existentes: Énfasis en los cuidados paliativos y el alivio del dolor.

Estos argumentos destacan una problemática de salud, donde se pone sobre la mesa el bienestar físico y mental de muchos pacientes y la ética del personal médico.

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En el caso de México, durante los últimos años se ha generado un debate más relevante sobre la aprobación de la eutanasia en el país desde la propuesta conocida como “Ley Trasciende”, la cual tiene el objetivo de darle a las personas una muerte digna.

La Diputada de Movimiento Ciudadano (MC),Patricia Mercado ha sido la encargada de impulsar este proyecto en el Palacio Legislativo de San Lázaro, promoviendo la autonomía personal para que las mexicanas y mexicanos tengan la opción de elegir finalizar su vida sin dolor.

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Ante esto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que es un tema complejo que debe discutirse socialmente, más allá de una propuesta por parte de las autoridades.

Este gráfico detalla los argumentos a favor y en contra de la eutanasia, destacando el debate social en México con la Ley Trasciende y los desafíos éticos en su aplicación y la autonomía en la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos éticos y profesionales en la aplicación de la ley

La institución universitaria publicó un estudio con las cifras de solicitudes en varias regiones de Europa, donde varios sistemas sanitarios enfrentan retos logísticos. Médicos y enfermeros asumen estas responsabilidades de manera voluntaria, sumándolas a la consulta regular, lo que genera una carga adicional.

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El debate sobre la inclusión de personas con trastornos mentales en la muerte asistida ha sido uno de los focos de atención. Al respecto, Sergio Ramos Pozón, investigador de la Universidad de Barcelona (UB), recordó que en Bélgica se analizaron 42 publicaciones desde 2013. El consenso del estudio indicó que el sufrimiento mental puede ser tan incapacitante como el físico.

La creencia de que quienes padecen enfermedades mentales no pueden tomar decisiones autónomas resulta simplista, sostuvo el especialista. Propuso que cada caso debe examinarse individualmente, ya que el diagnóstico no determina la capacidad de decisión. Se han documentado situaciones en las que personas con depresión, esquizofrenia o demencia han tomado resoluciones autónomas sobre su vida.

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