Luego relató cómo fue el encuentro casual que tuvo con el músico. "Llegué a las 10:15 de la mañana, entré y saludé al guardia, que me tenía re fichada y me dijo que no podía pasar. Le pregunté si estaba la familia de Sergio y, como me dijo que no, le pedí que tuviera un gesto humano y que llamara a un médico para que me cuente cómo evoluciona", detalló Monti y agregó que el oficial también cercioró que no hubiera cámaras de televisión en la puerta de la institución.