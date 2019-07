"Te juro que amor es lo que sobra. Todos somos felices con vos. Todos queremos abrazarte. Todos queremos protegerte. Creí que ya había conocido todas las escalas del amor. Pero no, faltabas vos. Me hiciste abuelo y me elevaste. Hace cuatro meses que estás con nosotros y sólo nos traes felicidad…", manifestó el periodista, muy emocionado.