El presidente de la FESFUT anuncia una nueva estructura en la Primera División en El Salvador

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, presenta reformas estructurales para fortalecer el fútbol profesional en El Salvador./ (FESFUT)

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, anunció hoy una serie de reformas que redefinirán la estructura del fútbol profesional en El Salvador. Entre los principales cambios se encuentra la reconfiguración de la Primera División, nuevas reglas para la venta de clubes y la creación de la Liga de Ascenso, todo como parte de un esfuerzo por mejorar la competitividad y transparencia en el balompié nacional.

Durante una conferencia, Bukele confirmó la desaparición de la Segunda y Tercera División, y el nacimiento de la Liga de Ascenso, compuesta por equipos provenientes de ambas categorías y administrada íntegramente por la Federación. La Liga de Ascenso tendrá congelado su ascenso a la máxima categoría durante dos temporadas, correspondientes a los períodos 2026-2027 y 2027-2028. Por otra parte, la Primera División reducirá el número de equipos: en la campaña 2027-2028 descenderá uno, quedando la liga con 11 clubes, y al año siguiente descenderá otro, estableciéndose finalmente en 10 equipos para la temporada 2028-2029.

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“Nosotros como Comité Ejecutivo hemos llegado a la conclusión de hacer algunos cambios para impulsar el fútbol y hacerlo más moderno para que pueda aspirar a la profesionalización del mismo”, afirmó Bukele.

Explicó que la Federación busca que “esto se vuelva más rentable pero, a la vez, que tenga mayor competencia en cada uno de los partidos”.

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Bukele brindó detalles sobre la nueva regulación para la venta de clubes y la creación de la Liga de Ascenso./ (CD Aguila)

Asimismo, abordó la problemática de la multipropiedad en el fútbol local, tras diálogos con el propietario Fito Salume, quien tiene intereses en Club Deportivo águila, Club Deportivo Hércules y Alianza Fútbol Club. Según lo informado, al concluir la actual temporada, águila y Hércules pasarán a estar bajo la administración de la Federación, habilitándose para su venta a cualquier interesado, mientras Salume continuará apoyando únicamente al Alianza. Además, desde este momento la venta de cualquier club o categoría en la estructura federativa deberá contar con la autorización previa del Comité Ejecutivo de FESFUT.

“Hemos llegado a un acuerdo sin poner en riesgo el desarrollo del torneo Clausura ni al Águila. Hemos llegado a un acuerdo que Fito Salume depositará a la FESFUT al Águila y al Hércules para su venta”, mencionó Bukele.

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También se anunció cambios en el formato de la Copa Presidente, cuya principal novedad será que el campeón obtendrá un cupo para la Copa Centroamericana.

Entre las medidas orientadas a fortalecer el fútbol base, se modificaron las edades y categorías de la RedDFUT. Bukele explicó que desde ahora se abrirán espacios para trabajar con jóvenes desde los 13 años en los 14 departamentos del país, con el objetivo de nutrir y preparar a las futuras selecciones nacionales con mayor anticipación y proyección internacional.

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Para la próxima temporada, la Federación implementará horarios escalonados para los partidos de la Primera División y de las categorías Sub-17, Reserva y Femenina. Además, regresará la pirotecnia y la papelería controlada en los estadios, se habilitará la venta de cerveza y se establecerán tribunas familiares, buscando mejorar la experiencia de los aficionados en los recintos deportivos.

En la conferencia se anunció que la Primera División reducirá progresivamente su número de equipos para llegar a 10 clubes en la campaña 2028-2029./ (FESFUT)

En el ámbito de las transmisiones, Bukele fue designado por los clubes como delegado para liderar las negociaciones de los derechos televisivos con una televisora local. Según el presidente de la FESFUT, existe disposición para aumentar el pago por derechos de transmisión, con la expectativa de alcanzar un acuerdo beneficioso para las partes.

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Finalmente, se confirmaron ajustes en los cuerpos técnicos de las selecciones nacionales y la realización de visorias en Estados Unidos, Europa y, próximamente, en Australia. Además, la selección femenina enfrentará a Guatemala en la próxima fecha FIFA de junio.

Con estas medidas, la FESFUT busca sentar las bases para un fútbol salvadoreño más competitivo, transparente y conectado con la afición y el desarrollo juvenil.

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