"Llegaste como una bendición a completar una familia que tanto deseábamos. Cada sonrisa tuya es la definición de alegría. Viniste a un mundo difícil, pero acá estamos para cuidarte y amarte", fueron las primeras líneas de Jorge dedicadas al hijo de More. Y enseguida acercó una frase cargada de emotividad: "Me hiciste abuelo y me elevaste".