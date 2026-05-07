El informe de la Fórmula 1 que puso a Alpine como el “líder” de la zona media, aunque con una advertencia: “Todo podría cambiar”

Alpine se asentó como la quinta fuerza en la Fórmula 1 (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Alpine consumó uno de los mejores fines de semana en sus últimos años de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami. Más allá de que Pierre Gasly no logró puntuar por un accidente, la escudería francesa sumó importantes puntos con el séptimo puesto de Franco Colapinto, su mejor resultado en la Máxima. La gran noticia del equipo francés fue la notable superioridad que mostró su monoplaza en los Estados Unidos, al punto que se asentó como la quinta fuerza. No obstante, la supremacía en la zona media “podría cambiar” en las próximas carreras.

La F1 realizó un informe en su sitio oficial en donde puntualizó en “lo que aprendimos sobre la jerarquía después de Miami”. A pesar de que en el análisis afirmaron que “Alpine lidera el grupo de mediocampistas”, el panorama podría tomar otro rumbo cuando el resto de los equipos realicen mejoras.

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“Al inicio de la temporada, cuatro equipos se afianzaron en la lucha por la zona media de la parrilla: Alpine, Haas, Racing Bulls y Audi. Pero en Miami quedó muy claro cuál de esos cuatro había dado el paso más importante”, explicó la Máxima.

Sin embargo, aseguró que esto se dio en gran medida por las mejores en los monoplazas: “Para ser justos, Alpine trajo el paquete de mejoras más importante, mientras que Haas y Racing Bulls presentarán el suyo en Montreal la próxima vez. Por lo tanto, podrían haber esperado ser más rápidos que sus rivales, pero las cosas salieron mejor de lo previsto, ya que Pierre Gasly y Franco Colapinto fueron los únicos pilotos de la zona media que lograron clasificarse para la SQ3 y luego para la Q3”.

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Los seis puntos que sumó Franco Colapinto le permitieron a Alpine alcanzar una cifra de 23 undiades en las primeras cuatro carreras (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

“Gasly terminó octavo en la carrera corta, sumando un punto, y Colapinto logró un séptimo puesto, el mejor de su carrera, en el Gran Premio, lo que permitió a Alpine superar a Haas en el Campeonato de Constructores. Su monoplaza con motor Mercedes se ve bien en las rectas, y el equipo parece estar evolucionando en la dirección correcta. Pero todo podría cambiar cuando los demás añadan más mejoras la próxima vez”, completó la Fórmula 1 en su análisis.

Para Miami, Alpine llevó un nuevo chasis que es más ligero que la versión anterior, además de mejoras aerodinámicas en los frenos delanteros y traseros, en los brazos de suspensión y un rediseño de los bordes del piso. A todo esto se sumó un nuevo alerón trasero, aunque este estuvo montado únicamente en el monoplaza de Gasly, con Colapinto utilizando una especificación antigua. Vale recordar que el equipo volcó todo el esfuerzo para desarrollar el auto del 2026 a lo largo de todo 2025, otro punto fundamental en su presente.

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El salto de rendimiento de Williams le podría permitir meterse en la pelea por la zona media (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Red Bull y Williams fueron las grandes sorpresas en Miami, quienes, junto a Alpine, llevaron importantes mejoras. La escudería de Milton Keynes “volvió a meterse en la pelea por el liderato” después de unas actuaciones decepcionantes en las primeras tres carreras. Max Verstappen largó segundo y peleó por los primeros puestos a pesar del trompo en el inicio.

“Si bien es posible que hayan vuelto a la lucha con los demás favoritos, Red Bull aún está lejos de conseguir una victoria en carrera con su rendimiento actual. La próxima actualización es urgentemente necesaria”, destacó la Fórmula 1.

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Williams, por su parte, logró puntuar con sus dos pilotos en Miami —Carlos Sainz 9° y Alex Albon 10°—. La escudería británica, luego de atravesar importantes retrasos en el desarrollo del monoplaza (con sobrepeso) durante la pretemporada, llevó una importante mejora en su rendimiento.

“El verdadero ritmo de Williams en 2026 sigue siendo una incógnita. Aún no se ha eliminado todo ese peso extra del coche. Pero sí que tenían algunas mejoras, y eso sin duda pareció ayudar, ya que Williams logró clasificarse para la Q2 con ambos coches por primera vez esta temporada. A partir de ahí, tuvieron una carrera sólida y consiguieron puntos con ambos coches, con Sainz terminando noveno y Albon décimo. Eso significaba que, técnicamente, superaron a Haas y Racing Bulls en rendimiento puro, lo cual no es poca cosa si se tienen en cuenta todos los factores”, argumentó la F1.

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A pesar de que Red Bull se metió en la pelea con el grupo de arriba y Williams dio un salto en su rendimiento, Alpine se mantiene como el equipo más fuerte de la zona media, principalmente porque tanto Haas como Racing Bulls no lograron seguirle el ritmo. La próxima cita de la categoría reina será el fin de semana del 24 de mayo con el Gran Premio de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve. Allí, Franco Colapinto tendrá la mejora en el alerón trasero de su Alpine A526, mientras que Haas y Racing Bulls harán lo propio.