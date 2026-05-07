Aumenta número de panameños que dejan el carro y usan el Metro por alza del combustible

El Metro de Panamá moviliza actualmente más de 420 mil pasajeros diarios. Cortesía Metro de Panamá

El incremento en los precios del combustible en Panamá está teniendo un efecto directo en la movilidad urbana, impulsando a miles de usuarios a dejar sus vehículos particulares y optar por el Metro de Panamá como alternativa de transporte diario.

En las últimas semanas, el sistema ha registrado un aumento sostenido en la demanda, especialmente en los trayectos desde las afueras hacia el centro de la ciudad y viceversa, lo que ha obligado a la empresa operadora a implementar ajustes para garantizar la eficiencia del servicio.

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Ante este escenario, el Metro de Panamá, S.A. anunció la puesta en marcha de un plan operativo a partir del lunes 11 de mayo, orientado a optimizar la gestión del servicio en horas pico. La medida busca mejorar el flujo de pasajeros en estaciones terminales, reducir la congestión en los andenes y ofrecer un servicio más ágil, ordenado y seguro, en respuesta al crecimiento reciente en la cantidad de usuarios.

Actualmente el Metro de Panamá opera con dos líneas en servicio y avanza en la construcción de una tercera, como parte de un plan maestro que contempla hasta ocho líneas en el sistema. Cortesía Metro de Panamá

El plan contempla la habilitación del abordaje de trenes en ambos andenes en estaciones terminales. En la Línea 1, esta operación se aplicará en Villa Zaita y Albrook, mientras que en la Línea 2 se implementará en la estación San Miguelito 2.

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Esta modalidad permitirá una distribución más eficiente de los pasajeros, reduciendo la acumulación en puntos críticos del sistema.

Además, los trenes alternarán su llegada por ambos andenes, lo que permitirá optimizar los tiempos de maniobra en los cambios de dirección y aumentar la capacidad de transporte. Según la empresa, esto contribuirá a que los trenes lleguen con mayor espacio disponible a estaciones de alta demanda como Los Andes y San Miguelito, donde el flujo de pasajeros es más intenso durante las horas pico.

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Las autoridades del Metro indicaron que la implementación de este esquema cuenta con los sistemas de control ferroviario necesarios para garantizar una operación segura en ambas líneas. Se trata de un procedimiento técnico previamente evaluado, que será ejecutado de forma controlada y bajo supervisión constante del personal operativo.

Usuarios optan por el Metro para reducir gastos ante el aumento del combustible. Cotesía del Metro de Panamá

El aumento en la demanda es evidente en las cifras recientes. El sistema pasó de movilizar aproximadamente 380 mil usuarios diarios a 420 mil, lo que representa un crecimiento significativo en un corto periodo.

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Este comportamiento también se refleja en estaciones específicas, como Villa Zaita, donde tras la entrada en operación del intercambiador se registró un incremento de cerca de 4,900 usuarios adicionales, equivalente a un aumento del 11% en la demanda.

En lo que va de 2026, la demanda del Metro de Panamá muestra un comportamiento variable, pero con una clara recuperación hacia el cierre del primer trimestre. En enero se registraron cerca de 8.7 millones de pasajeros, seguido de una caída en febrero a aproximadamente 8.2 millones, lo que representa uno de los niveles más bajos del periodo reciente.

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Sin embargo, en marzo la demanda repunta con fuerza hasta superar los 10.3 millones de usuarios, evidenciando un incremento significativo en el uso del sistema. Este repunte en marzo coincide con el contexto de aumento en los precios del combustible.

El Metro de Panamá se ha consolidado como una alternativa económica frente al alza del combustible, con tarifas que se mantienen sin cambios en 2026.

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El Estado subsidia parte del costo del Metro de Panamá, cuyos pasajes se mantienen accesibles con tarifas que van desde $0.35 en la Línea 1 y $0.50 en la Línea 2. EFE

El costo del pasaje en la Línea 1 es de $0.35, mientras que en la Línea 2 es de $0.50. El transbordo entre ambas líneas tiene un costo de $0.85, y existen tarifas especiales para estudiantes, jubilados y personas con discapacidad, quienes pagan entre $0.17 y $0.24 por viaje, dependiendo del caso.

Actualmente, la Línea 1, inaugurada en abril de 2014, cuenta con 15 estaciones y conecta sectores desde Villa Zaita hasta Albrook, atravesando puntos clave como Los Andes, San Miguelito y la vía Transístmica. Por su parte, la Línea 2, inaugurada en abril de 2019, dispone de 16 estaciones y recorre desde San Miguelito hasta Nuevo Tocumen, cubriendo zonas densamente pobladas del este de la ciudad.

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El crecimiento del sistema no se detiene. En la actualidad, se construye la Línea 3 del Metro, que conectará la ciudad de Panamá con el sector oeste del país a través de un monorriel, ampliando la cobertura del sistema hacia nuevas áreas de desarrollo. Además, el plan maestro del Metro contempla la construcción de al menos ocho líneas en el largo plazo, con el objetivo de consolidar una red integral de transporte masivo.

El Metro también ha emitido recomendaciones a los usuarios para facilitar la implementación del nuevo esquema operativo. Entre ellas, seguir las indicaciones del personal en estaciones, utilizar los andenes habilitados, permitir la salida de pasajeros antes de abordar, mantener el orden en escaleras y planificar los viajes con anticipación.

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Con estas medidas, el sistema busca adaptarse a un cambio estructural en los patrones de movilidad urbana, donde el transporte público gana protagonismo frente al aumento en los costos de operación de vehículos particulares. La evolución de la demanda en las próximas semanas será clave para determinar nuevos ajustes en la operación.