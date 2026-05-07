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Honduras: Impulsan reforma penal para endurecer combate a maras, extorsión y delitos financieros

La iniciativa plantea nuevas figuras penales, aumento de sanciones y mayor acceso a información para investigaciones criminales

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La reforma facilitaría el acceso rápido a datos de telecomunicaciones y entidades financieras en investigaciones de extorsión, secuestro y lavado de activos. (FOTO: Archivo)
La reforma facilitaría el acceso rápido a datos de telecomunicaciones y entidades financieras en investigaciones de extorsión, secuestro y lavado de activos. (FOTO: Archivo)

El combate al crimen organizado podría experimentar un cambio significativo en Honduras tras el dictamen de reformas al Código Procesal Penal impulsado en el Congreso Nacional, orientado a fortalecer la persecución de estructuras criminales vinculadas a maras, pandillas, extorsión y fraude financiero.

La propuesta fue analizada por la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional de Honduras y tiene como propósito principal endurecer el marco legal vigente, ampliar las capacidades de investigación del Estado y cerrar espacios que, según los legisladores, son aprovechados por redes criminales para operar con mayor impunidad.

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El diputado Alex Berríos explicó que el dictamen busca responder a una realidad delictiva que ha evolucionado, especialmente en el uso de tecnología, estructuras transnacionales y métodos más sofisticados de extorsión y fraude.

Uno de los puntos centrales de la reforma es el endurecimiento de las penas para delitos relacionados con maras y pandillas, especialmente cuando se compruebe la utilización de menores de edad en actividades criminales, la suplantación de autoridades o la coordinación de delitos desde el extranjero.

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El proyecto también propone agilizar el acceso a información clave por parte de empresas de telecomunicaciones y entidades financieras, lo que permitiría a los entes investigativos obtener datos de forma más rápida en casos de extorsión, secuestro o lavado de activos.

Según el planteamiento legislativo, esta medida busca reducir los tiempos de respuesta de las autoridades frente a delitos que muchas veces se ejecutan en cuestión de minutos, especialmente mediante llamadas, transferencias digitales o redes sociales.

Nuevas figuras delectivas

Una de las propuestas más debatidas dentro del dictamen es la intención de catalogar el delito de secuestro como una forma de terrorismo.

El diputado Berríos sostiene que esta clasificación permitiría ampliar las herramientas legales del Estado, endurecer las penas y facilitar procesos de investigación más especializados contra estructuras dedicadas a este tipo de delitos.

La medida también busca enviar un mensaje de mayor severidad frente a crímenes que generan alto impacto social, no solo por la violencia ejercida, sino por el daño psicológico y económico que sufren las víctimas y sus familias.

Otro componente importante de la reforma es el fortalecimiento de los mecanismos de protección para víctimas y testigos, considerados fundamentales en procesos judiciales relacionados con crimen organizado.

El dictamen contempla medidas orientadas a garantizar mayor seguridad durante las denuncias, el proceso de investigación y la etapa judicial, con el objetivo de reducir el temor a represalias que muchas veces limita la participación ciudadana en los procesos legales.

El Congreso Nacional de Honduras avanza en reformas al Código Procesal Penal para fortalecer el combate al crimen organizado y la extorsión
El Congreso Nacional de Honduras avanza en reformas al Código Procesal Penal para fortalecer el combate al crimen organizado y la extorsión

Mayor protección a víctimas y testigos

Este aspecto es clave, señalan los legisladores, para mejorar la efectividad del sistema de justicia penal en casos donde las estructuras criminales ejercen presión o intimidación sobre las víctimas.

La iniciativa también introduce la creación del delito de captación irregular de fondos, una figura legal diseñada para combatir esquemas de estafa y estructuras financieras no reguladas que operan en el país.

Este nuevo tipo penal busca cerrar el paso a mecanismos de fraude que han afectado a cientos de personas mediante promesas de inversión, captación de dinero sin respaldo legal o esquemas piramidales.

El diputado Berríos indicó que esta medida responde a la necesidad de modernizar el Código Penal frente a nuevas formas de criminalidad económica, que no siempre encajan en las figuras tradicionales del sistema judicial.

En ese contexto, menciona casos recientes como el esquema financiero de Koriun, además de otras estructuras dedicadas al engaño y captación ilegal de recursos.

El ataque armado contra Colindres Ártica ocurrió durante patrullajes tras denuncias ciudadanas por actividad de pandillas en barrios con alto índice de pobreza. (Foto: Policía Militar del Orden Público)
El ataque armado contra Colindres Ártica ocurrió durante patrullajes tras denuncias ciudadanas por actividad de pandillas en barrios con alto índice de pobreza. (Foto: Policía Militar del Orden Público)

Combate a la criminalidad

Las reformas planteadas reconocen que el crimen organizado en Honduras ha evolucionado, incorporando el uso de tecnología, redes digitales y estructuras financieras complejas que operan dentro y fuera del país.

Por ello, el dictamen también pone énfasis en el combate a la extorsión coordinada desde el extranjero, una modalidad que ha crecido en los últimos años y que afecta principalmente a pequeños negocios, transportistas y ciudadanos en distintas regiones del país.

La iniciativa ya cuenta con dictamen favorable y será sometida a discusión en una próxima sesión del pleno del Congreso Nacional de Honduras.

Mientras tanto, el debate se mantiene abierto entre sectores que consideran necesario endurecer las leyes para enfrentar la criminalidad, y otros que advierten sobre la importancia de garantizar un equilibrio entre seguridad, derechos humanos y debido proceso.

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