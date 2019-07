Gustavo Babini era el nuevo bajista de la banda de la intérprete de "No me arrepiento de este amor" o "Paisaje", a quien conocía del grupo Crema Americana. Había sido convocado casi por casualidad, luego de que el bajista anterior, Marcelo Inamorato sufriera el robo de sus documentos y por ende, no pudiera sumarse a la gira internacional.