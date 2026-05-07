Rusia declaró un alto el fuego de 48 horas en Ucrania y amenazó con bombardeos masivos si Kiev lo incumple

El presidente ruso Vladímir Putin durante una reunión en el Kremlin en Moscú, en un encuentro oficial con autoridades regionales (Mijaíl Metzel/AP)

El gobierno ruso anunció la entrada en vigor de un alto el fuego unilateral en Ucrania a partir de la medianoche del viernes 8 de mayo, con motivo de las conmemoraciones del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. La medida, respaldada por el presidente Vladimir Putin, suspende toda acción militar rusa hasta el domingo e insta a las fuerzas ucranianas a sumarse a la tregua, bajo advertencia de una respuesta “contundente” en caso de incumplimiento.

El Ministerio de Defensa ruso detalló en un comunicado que “todos los grupos de tropas rusas en la zona de operaciones militares especiales cesarán completamente las hostilidades” durante este periodo festivo.

PUBLICIDAD

Moscú hizo hincapié en que el cese de fuego está condicionado a la actitud de Kiev: si Ucrania lanza ataques o intenta interrumpir los actos conmemorativos, el Kremlin amenazó con responder con un bombardeo masivo dirigido al centro de Kiev.

Además, reiteró su llamado a la población civil y a las misiones diplomáticas extranjeras a abandonar la capital ucraniana de forma inmediata, ante el riesgo de una escalada.

PUBLICIDAD

Rusia justificó la decisión como un gesto para permitir la realización de los tradicionales desfiles del 9 de mayo, que este año tendrán un formato restringido. Por primera vez en décadas, el acto central en la Plaza Roja de Moscú se realizará sin tanques ni misiles en exhibición, una señal interpretada por analistas como reflejo de los desafíos de seguridad que enfrenta el Kremlin.

Miembros de la Guardia Nacional rusa patrullan los alrededores de la Plaza Roja en Moscú, en un operativo de seguridad en el centro de la capital (REUTERS/Ramil Sitdikov)

La tregua rusa, que se extiende solo por 48 horas, difiere de la propuesta presentada días atrás por el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quien planteó una suspensión indefinida de las hostilidades a partir de la medianoche del miércoles 6 de mayo. Moscú no respondió favorablemente a esa iniciativa y mantuvo su propuesta limitada en el tiempo.

PUBLICIDAD

Cumplimiento real de la tregua

Zelensky afirmó que Ucrania se abstendrá de realizar ataques de largo alcance contra territorio ruso durante la tregua, siempre que Moscú respete plenamente el cese de fuego anunciado.

“La posición ucraniana no puede ser más transparente y clara. Ucrania actuará con reciprocidad. Si hay tregua no habrá sanciones ucranianas de largo alcance”, subrayó el mandatario, en referencia a los ataques contra infraestructuras energéticas y estratégicas rusas.

PUBLICIDAD

Enfatizó que su gobierno considera estos ataques como “sanciones de largo alcance”, aludiendo a su impacto en la industria petrolera rusa, una fuente clave de financiamiento para el esfuerzo bélico del Kremlin.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, ofrece una declaración durante una conferencia de prensa conjunta en el Palacio del Elíseo en París (REUTERS)

El líder ucraniano reconoció que la tregua es demasiado corta y lamentó que Moscú no aceptara el alto el fuego indefinido propuesto por Kiev.

PUBLICIDAD

“Es mal momento para desfiles”, afirmó Zelensky, cuestionando la prioridad rusa de celebrar el Día de la Victoria mientras continúa la guerra.

El presidente ucraniano también denunció que, pese al anuncio de la tregua, Rusia habría perpetrado bombardeos contra trenes e infraestructuras energéticas ucranianas en las últimas horas. Criticó la amenaza del Ministerio de Defensa ruso de lanzar un ataque masivo sobre Kiev si se produce cualquier incidente durante los festejos del 9 de mayo en Moscú.

PUBLICIDAD

La interpretación en Kiev es que el desfile militar reducido en la Plaza Roja refleja la incapacidad rusa para garantizar la seguridad frente a eventuales ataques ucranianos, especialmente de drones, en el corazón del poder moscovita.

“El formato limitado del acto central es un reconocimiento de esa vulnerabilidad”, sugieren fuentes del gobierno ucraniano.

PUBLICIDAD

A pesar del anuncio ruso, Ucrania mantiene reservas sobre el cumplimiento efectivo del alto el fuego, citando episodios recientes de ataques durante supuestas treguas anteriores. Kiev considera que la celebración del Día de la Victoria no debería estar por encima de la seguridad de la población civil ni de la búsqueda de una solución duradera al conflicto.

Una residente de Kiev pasea a su perro entre escombros luego de un bombardeo que afectó áreas habitacionales de la ciudad (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

El cese de hostilidades temporal se perfila como una oportunidad limitada para reducir la violencia, aunque persisten dudas sobre la disposición real de ambas partes para avanzar hacia un acuerdo de paz sostenible.

PUBLICIDAD

(Con información de EFE, Europa Press y AFP)