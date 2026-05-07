Costa Rica

La incorporación de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica avanzará a la revisión legal tras pactar términos clave

El país centroamericano se aproxima a ampliar el acceso a mercados asiáticos y actualizar sus relaciones comerciales, pendiente de la elaboración y aprobación del Protocolo de Incorporación por parte de la Asamblea Legislativa

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Imagen conceptual: Banderas de Costa Rica formando un camino que se conecta con banderas de Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi y Vietnam, con fondo tecnológico.
Una imagen conceptual muestra las banderas de Costa Rica abriendo un camino para enlazarse con Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi Darussalam y Vietnam como futuros socios comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio oficial de la conclusión sustantiva de las negociaciones entre Costa Rica y los miembros del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CPTPP) divulgado por las autoridades de comercio marca un punto de inflexión en la política comercial del país centroamericano.

El bloque, que reúne economías de Asia y América, representa cerca del 15 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y un mercado estimado en 600 millones de consumidores.

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La culminación de este proceso técnico implica que Costa Rica y los integrantes del CPTPP lograron pactar los elementos centrales de la futura adhesión.

De acuerdo con el comunicado conjunto, ese entendimiento deberá plasmarse en el Protocolo de Incorporación, cuya redacción y revisión legal constituye el siguiente paso formal.

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Fotografía macro de tres engranajes metálicos engranados sobre una superficie de acero cepillado, con el mapa de Costa Rica grabado en el engranaje central.
Una fotografía macro presenta tres engranajes metálicos entrelazados sobre una superficie de acero, destacando el mapa de Costa Rica grabado en el engranaje central como símbolo de desarrollo y precisión económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evaluación y negociaciones técnicas para el ingreso

Según divulgó en el gobierno costarricense en sus redes sociales, autoridades del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) realizaron un trabajo de coordinación interinstitucional para someter el marco normativo costarricense a una evaluación exhaustiva conforme a las disciplinas del Acuerdo.

Las conversaciones incluyeron negociaciones en acceso a mercados de bienes, servicios, inversión, servicios financieros, compras públicas, movilidad temporal de personas de negocios y empresas estatales.

Durante este proceso, Costa Rica negoció tanto la apertura de su mercado como las condiciones preferenciales de acceso a los países miembros. Se consideraron ámbitos como la inversión extranjera, el comercio de servicios y la participación en compras públicas internacionales.

El acuerdo alcanzado significa que Costa Rica ha superado la fase más compleja de su proceso de adhesión y avanza hacia la formalización de su entrada al bloque, que quedará sujeta a la firma del protocolo y a su posterior trámite en la Asamblea Legislativa.

Vista panorámica de un puerto al amanecer. Grúas en silueta, contenedores apilados, y un carguero navegando. El agua refleja el cielo naranja y azul profundo.
Un buque carguero navega por un moderno puerto marítimo al amanecer, con grúas portuarias y contenedores en silueta contra un vibrante cielo dorado y azul, y el reflejo del sol sobre el agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto económico y nuevos mercados

Según autoridades costarricenses, la incorporación al CPTPP permitirá que el país obtenga condiciones preferenciales de acceso con socios como Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi Darussalam y Vietnam, mercados con los que no existen acuerdos comerciales vigentes.

Además, se prevé una actualización de las relaciones comerciales con naciones que ya cuentan con tratados bilaterales, como Canadá, Chile, México, Perú, Reino Unido y Singapur.

El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, afirmó que la adhesión constituye “un hito en la estrategia de inserción internacional de Costa Rica”.

Según autoridades costarricenses, la incorporación al CPTPP permitirá que el país obtenga condiciones preferenciales de acceso con socios como Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi Darussalam y Vietnam, mercados con los que no existen acuerdos comerciales vigentes. FLICKR / ADELS
Según autoridades costarricenses, la incorporación al CPTPP permitirá que el país obtenga condiciones preferenciales de acceso con socios como Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi Darussalam y Vietnam, mercados con los que no existen acuerdos comerciales vigentes. FLICKR / ADELS

Añadió: “Refleja el compromiso del país con una apertura comercial inteligente, la atracción de inversión de calidad y una mayor integración en cadenas globales de valor”.

La expectativa oficial es que la presencia en el CPTPP amplíe los horizontes de los sectores productivos costarricenses, diversifique mercados y refuerce la resiliencia de la economía nacional frente a los desafíos globales.

También se recalca que la integración al bloque permitirá traducir los beneficios del comercio internacional en mejoras concretas para la población.

Próximos pasos y contexto global

Tras el anuncio, se procederá a la elaboración final y revisión legal del Protocolo de Incorporación. Una vez firmado, el documento será remitido a la Asamblea Legislativa para su aprobación, paso necesario para la entrada oficial de Costa Rica al CPTPP.

El acuerdo transpacífico es considerado uno de los instrumentos comerciales de mayor alcance internacional. Su reconocimiento como “estándar de oro” en materia de comercio se atribuye tanto a la amplitud de sus disciplinas como al peso económico de sus integrantes.

La conclusión de las negociaciones marca la última etapa técnica antes de que Costa Rica pueda integrarse plenamente a este bloque.

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