En junio, luego de cumplir sus 30 años, también hizo una fuerte revelación en su cuenta de Intsagram: "Llegué a esta edad con mil millones de momentos y anécdotas que hacen que sea quien soy hoy! No cambiaría NADA de todo lo vivido, hoy abrace a la nena que fui, a la adolescente que se dio la cabeza mil veces contra la pared y se levantó con más fuerza que antes, a la mujer en la que me convertí cuando Ben me hizo mamá y cambio mi vida para siempre y por supuesto a quien soy hoy después de tanto camino recorrido!".