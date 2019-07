"Yo llegué a Mar del Plata, estaba sacando las cosas de la valija con mi amiga Micú, sonó el teléfono y eran del canal para decir que se había roto el microlín y que no podían trasmitir, pero que me quedara. Yo empecé a poner las cosas en la valija y Micú me dijo '¿qué estás haciendo?'. 'Se rompió el microlín, me vuelvo a casa'. 'Ah, claro, yo no soy nada, si vos te vas yo no puedo ir al almuerzo de los americanos', me dijo ella", continuó con su relato.