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Ditta, Rotondi y Charly Rodríguez aseguran que el Olímpico Universitario no le pesa a Cruz Azul para la gran final

El conjunto cementero, bajo el liderazgo de Joel Huiqui, enfrentará a Pumas en la serie decisiva del Clausura 2026

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Cuatro hombres sonríen ante un fondo azul de Liga BBVA. Tres visten camisetas de Cruz Azul y uno una chaqueta. El hombre central sostiene un balón de fútbol
Los jugadores enfatizaron en que las convocatorias al Mundial 2026 y los recientes cambios en la dirección del plantel no los hace perder el foco en conseguir la décima estrella para La Máquina. (Luz Coello/ Infobae México)

La final del Clausura 2026 encuentra a Cruz Azul en un momento de máxima expectativa. El plantel celeste, dirigido por Joel Huiqui, busca conquistar la ansiada décima estrella enfrentando a Pumas en una serie cargada de historia y rivalidad.

La confianza en el grupo y el enfoque en la competencia han marcado la previa de la gran final. Las declaraciones de jugadores y entrenador en conferencia de prensa en la que Infobae México tuvo presencia muestran un vestuario unido, consciente de los retos y decidido a responder en la cancha.

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Cruz Azul afronta la final del Clausura 2026 con el objetivo de conquistar su décima estrella en el futbol mexicano. REUTERS/Eloisa Sanchez
Cruz Azul afronta la final del Clausura 2026 con el objetivo de conquistar su décima estrella en el futbol mexicano. REUTERS/Eloisa Sanchez

Entre la ilusión de la afición, el liderazgo de Joel Huiqui y el peso emocional de casos como el de Charly Rodríguez, Cruz Azul se prepara para una cita clave en su historia reciente.

Charly Rodríguez, entre el sueño tricolor y la gloria cementera

En medio de la euforia por disputar una nueva final, Charly Rodríguez vive sentimientos encontrados tras quedar fuera de la prelista de México para el Mundial: “Obviamente te pega no estar en una lista donde te querías ver, creo que hice prácticamente todo el proceso, pero al final son decisiones y se respetan".

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Por otro lado, el mediocampista enfatizó que su atención está en la cancha: “Tal vez me pierda un Mundial, pero estoy disputando una final con el equipo. Mientras no salga la lista final siempre hay posibilidades, pero estoy plenamente feliz.”

Hombre joven con camiseta azul de Cruz Azul, sonriendo y sosteniendo un balón Voit dorado y blanco, frente a un fondo azul con logos de Liga BBVA MX y patrocinadores
El mexicano destacó que, pese a no ser considerado en la primera convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, sigue siendo feliz por disputar la final con Cruz Azul. (Luz Coello/ Infobae México)

Asi, el enfoque de Charly es dejarlo todo por Cruz Azul, convencido de que una final puede ser una oportunidad irrepetible.

Rotondi y Ditta: la fuerza de la afición cementera

El grupo vive la final como una revancha y un desafío colectivo. La voz de los referentes apunta a la confianza en el plantel y el respaldo de la hinchada: “La afición hace que nos sintamos locales, no nos pesa no tener estadio, sabemos que la afición será un jugador más”, aseguró Rotondi.

Por su parte, el colombiano mundialista Willer Ditta remarcó: “Nunca pensamos en el arbitraje… buscamos llevarnos un resultado favorable también en la vuelta y conseguir el título”.

Hombre con camiseta azul de Cruz Azul y brazos tatuados cruza los brazos, mirando hacia adelante en una conferencia de prensa con un balón de fútbol
Ditta y Rotondi destacan la importancia de la hinchada, asegurando que no muestran preocupaciones por el arbitraje y que el equipo se siente local incluso sin estadio propio. (Luz Coello/ Infobae México)

El vestuario está convencido de que el trabajo, la confianza interna y el respaldo de la afición pueden marcar la diferencia para sumar la décima estrella.

Huiqui, la “Muertinha” y el ADN de Cruz Azul rumbo al título

La figura de Joel Huiqui ha sido clave para el equilibrio emocional y futbolístico de Cruz Azul. El entrenador cementero ha mostrado confianza absoluta en sus jugadores.

El estratega mexicano también recordó con humor su famosa “Muertinha” y subrayó la importancia de competir limpiamente: “El mensaje que tenemos que tener hoy no es de rivalidad, sino es de competencia.”

Joel Huiqui resalta la importancia de competir lealmente y apela al trabajo grupal de Cruz Azul, que busca conquistar el título en casa respaldado por su afición. (Luz Coello/Infobae México)
Joel Huiqui resalta la importancia de competir lealmente y apela al trabajo grupal de Cruz Azul, que busca conquistar el título en casa respaldado por su afición. (Luz Coello/Infobae México)

Además, remarcó que la clave es la unión y la identidad: “Son dos equipos que quieren ganar la copa, es una realidad, pero hay que ganarlas lealmente”. Con serenidad, Huiqui apuesta por aprovechar la localía en el Estadio Ciudad de los Deportes y cerrar la serie con inteligencia y trabajo en equipo.

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