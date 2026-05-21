México

Álvarez Máynez denuncia falta de transparencia en la venta de boletos para la final Cruz Azul vs Pumas

El excandidato de Movimiento Ciudadano hizo pública sus quejas tras enviar un documento oficial a la Profeco

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Muestras apoyo a Sergio Pío Esquer por la construcción de un mejor futuro para su estado
Muestras apoyo a Sergio Pío Esquer por la construcción de un mejor futuro para su estado (Movimiento Ciudadano)

Últimamente se han reportado fallas en el sistema de compra de boletos así como de los precios que superan el valor promedio a pagar para los aficionados del futbol mexicano, tan así que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) incita a la gente mexicana presentar su queja formal cuando un proveedor afecte sus derechos como consumidor, ya sea por cobros indebidos, incumplimiento de garantías o publicidad engañosa.

Esta vez el turno fue de Jorge Álvarez Máynez, excandidato a la Presidencia de México por el partido Movimiento Ciudadano. En sus redes sociales compartió una publicación en la que protesta la falta de transparencia que siguen operando las boleteras cuando se trata de un evento de alta demanda e impacto, como ahora lo será la final de ida del Clausura 2026 de la Liga Mx entre Cruz Azul y Pumas UNAM.

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“Las boleteras siguen operando sin transparencia: ahora le tocó a la afición de Pumas y Cruz Azul, a unos días de la gran final de la Liga MX. Hubo cargos excesivos, no se publicaron el mapa, los precios completos ni la disponibilidad de boletos de forma anticipada”, escribió el político mexicano tras revelar una denuncia a la Profeco por posibles violaciones a los derechos del consumidor.

El acuse de Jorge Álvarez Máynez explica lo siguiente:

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El excandidato de Movimiento Ciudadano hizo pública sus quejas tras enviar un documento oficial a la Profeco
El excandidato de Movimiento Ciudadano presentó una quejas formal pora la Profeco por falta de transparencia. (Jorge Álvarez Máynez)

“Acudo a ejercer derecho de petición con el objeto de señalar el cumplimiento opaco de las obligaciones derivadas del acuerdo, por el que se establecen los lineamientos para regular la información y publicidad de las personas proveedoras en la venta de boletos para conciertos masivos publicado el 19 de febrero de 2026, en el diario oficial de la federación en relación a la preventa de boletos para asistir a Cruz Azul vs Pumas gran final Liga Mx torneo de Clausura 2026″.

“La presente petición se formula en mi carácter de ciudadano y persona consumidora, potencial con el interés legítimo de que la comercialización de boletos para eventos culturales y de entretenimiento masivo se realizan bajo condiciones efectivas de transparencia, equidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos de las personas consumidoras, particularmente en eventos de alta demanda y alto impacto social".

“En una democracia moderna el acceso a la cultura y al entretenimiento no puede quedar condicionado por la opacidad, la incertidumbre o prácticas comerciales desleales”, cierra el documento de Jorge Álvarez Maynez enviado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

¿Quién estuvo a cargo de los boletos de la final Cruz Azul vs Pumas?

Para esta ocasión la boletera Ticketmaster es la encargada de disponer las entradas tanto de ia final de ida como la vuelta. del Futbol Nacional. Para el primer partido, en el estadio Ciudad de los Deportes, los ‘tickets’ iban de los $1100 pesos a los $3900 pesos mexicanos, sujetos a cargos por servicio por el operador de boletos.

¿Horarios de la final del Clausura 2026?

El primer partido entre Cruz Azul y Pumas se pondrá en marcha este jueves 21 de mayo en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). La vuelta será el domingo 24 de mayo a las 19:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).

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