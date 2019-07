Respecto a su percepción del boxeador durante el rodaje de La Mary, en 1974, indicó: "Mientras se filmaba la película me fui a Europa, por eso vi poco de la filmación a pesar de que yo era el productor. Es que estaba haciendo un espectáculo del cual tengo un recuerdo enorme y lindísimo. Era un show en el segundo piso de la Torre Eiffel. Por eso estaba un tanto ajeno a Buenos Aires, no había teléfono entonces no era fácilmente conectarme".