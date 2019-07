La respuesta fue un símbolo que resume la trágica vida de Monzón: "Nada, unos cagones, sacaron y no tiraron, ¿vos lo podes creer? ¡Sacaron y no tiraron!". Para los códigos de Monzón el que saca tiene que tirar. (Menos mal que no ocurrió pues había mucha gente allí, incluyendo al autor de ésta nota). Por lo tanto, generar un enfrentamiento de celos, envidias o rencores entre Monzón y Locche resulta históricamente inadmisible.