De esta manera, la reunión entre padre e hijo se frustró y Diego padre aún no pudo ver a Diego Fernando. El abogado de Ojeda, agregó que cuando detectaron que Diego llamó a Verónica y que había contacto entre ellos, "la bloquearon". Hoy, Maradona y Verónica tienen cero dialogo y la relación entre el círculo del ex jugador y su ex está más tirante que nunca, de esta manera Lizardo confirmó que no hay relación amistosa entre los padres de Diego Fernando y que por ahora el niño no pudo volver a ver a su progenitor.