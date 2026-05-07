Economía

AUH, ex Potenciar Trabajo y todos los planes sociales de ANSES: de cuánto son en mayo 2026 tras los aumentos

En un mes de actualizaciones, las distintas asistencias varían según cada caso y monto, según el índice de inflación y los bonos especiales

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Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
ANSES aplicó en mayo 2026 un aumento del 3,38% en todas sus prestaciones sociales basado en el último índice de inflación - ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó en mayo de 2026 los montos de sus prestaciones con un incremento del 3,38% respecto al mes anterior, en línea con el último dato de inflación. La suba alcanza a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otras transferencias que el organismo gestiona para millones de beneficiarios en todo el país.

La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente, que indexa los haberes según la variación del índice de precios al consumidor. Bajo ese esquema, cada prestación se ajusta mensualmente con el dato de inflación del mes inmediato anterior, lo que determina el porcentaje de suba aplicado en cada liquidación.

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El organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, también mantiene para este mes el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, y un refuerzo proporcional para quienes reciben un monto inferior al mínimo más el bono, de modo que igualen ese valor total. A ese esquema se suma el programa Volver al Trabajo, que opera bajo un régimen diferente y con un calendario de pago propio.

La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente, que indexa los haberes según la variación del índice de precios al consumido (Imagen Ilustrativa Infobae)
La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente, que indexa los haberes según la variación del índice de precios al consumido (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las Asignaciones de ANSES en mayo 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) llega a $141.285,31 en mayo de 2026, mientras que la AUH con Discapacidad asciende a $460.044,10. Ambas prestaciones se actualizan conforme al mismo índice de inflación que rige para el resto de los haberes.

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Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $314.539,28. Con el bono extraordinario de $70.000, el total percibido por los beneficiarios de esa prestación alcanza los $384.539,28.

La jubilación mínima sube a $393.174,10. Al sumarle el bono extraordinario, el total que puede percibir un jubilado que cobre el haber mínimo es de $463.174,10. La Pensión Madre de 7 Hijos se equipara a ese mismo valor, por lo que también parte de $393.174,10 —y con el bono, llega a $463.174,10.

Las pensiones no contributivas alcanzan los $275.221,87. Con el bono extraordinario incorporado, el monto total sube a $345.221,87.

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La Asignación Universal por Hijo (AUH) llega a $141.285,31 en mayo 2026, mientras que la AUH con Discapacidad asciende a $460.044,10

De cuánto es el programa Volver al Trabajo de ANSES

El programa Volver al Trabajo mantiene en mayo de 2026 una asignación mensual fija y no remunerativa de $78.000, sin variaciones respecto a los meses previos. El organismo no anunció aumentos ni ajustes para esta liquidación.

Más de 900 mil beneficiarios acceden al pago tras un fallo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que ordenó al Gobierno nacional restituir las transferencias. El programa había sido dado de baja con la intención de reemplazarlo por un sistema de vouchers para capacitación laboral, pero la resolución judicial suspendió esa transición y obligó a mantener el esquema anterior, al menos hasta que el proceso llegue a sentencia definitiva.

La cartera de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello, debe sostener los pagos mientras el litigio permanezca abierto. El programa opera como continuidad del ex Potenciar Trabajo y funciona como una transferencia directa a sectores vulnerables.

A diferencia de jubilaciones y asignaciones familiares, el Volver al Trabajo no sigue un cronograma escalonado por terminación de DNI. El pago se acredita antes del quinto día hábil de cada mes; en mayo, la fecha de depósito fue el martes 5. Los titulares pueden verificar la disponibilidad del cobro a través de la app Mi ANSeS o Mi Argentina, con su CUIL y clave de la seguridad social, en la sección “Mis cobros”.

Primer plano de una tarjeta de débito azul con el logo de ANSES, chip metálico y números en relieve, junto a un recibo de papel con la palabra ANSES y un monto.
El programa Volver al Trabajo de ANSES conserva un monto fijo de $78.000 en mayo de 2026, sin aumentos ni ajustes anunciados (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las otras prestaciones de ANSES en mayo 2026

Las Asignaciones Familiares por Hijo siguen el mismo calendario de pago que la AUH y se ajustan con el mismo índice de inflación, con un monto de $70.651, mientras que la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad asciende a $230.032. Ambos valores corresponden al primer rango de ingresos y se aplican por cada hijo.

La Asignación por Embarazo y la Asignación por Prenatal también se liquidan en mayo con los montos ajustados por inflación, aunque sus valores no son únicos: varían según el ingreso del grupo familiar y la zona geográfica, con montos que oscilan entre $14.873 y $70.651.

La Asignación por Maternidad tampoco tiene un monto fijo: su valor equivale al sueldo de la trabajadora durante la licencia, por lo que depende del salario individual de cada beneficiaria. Por otro lado, las Asignaciones de Pago Único cuentan con montos fijos de $82.353 por nacimiento, $123.307 por matrimonio y $492.366 por adopción.

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas tienen un monto que varía según el tipo de pensión y la composición del grupo familiar de cada titular, por lo que puede consultarse de forma individual en Mi ANSES. La Prestación por Desempleo tampoco tiene un valor fijo: su monto depende del salario previo al despido y los meses aportados; puede verificarse en forma individual.

Primer plano de una mujer embarazada sentada en una mesa de madera, escribiendo en un cuaderno abierto con documentos de ANSES a su alrededor.
Las Asignaciones de Pago Único establecen montos fijos: nacimiento $82.353, matrimonio $123.307 y adopción $492.366, según el cronograma de ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario de cobros de mayo 2026

El calendario de pagos de ANSES de mayo 2026 mantiene el esquema de asignación por terminación de DNI. Según el cronograma difundido, las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se abonarán entre el 11 y el 21 de mayo, mientras que quienes perciban haberes superiores cobrarán entre el 22 y el 29 de mayo.

Las asignaciones familiares y la AUH se distribuirán entre el 11 y el 22 de mayo, al igual que la Asignación por Embarazo. La Asignación por Prenatal se acreditará entre el 13 y el 19 de mayo. Las Pensiones No Contributivas se pagarán entre el 11 y el 15 de mayo. Las Asignaciones de Pago Único —por nacimiento, matrimonio y adopción— se abonarán entre el 12 de mayo y el 10 de junio para todas las terminaciones de DNI. La Prestación por Desempleo se acreditará entre el 22 y el 29 de mayo, siempre según la terminación del documento.

Por su parte, la Asignación por Maternidad podrá cobrarse en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin distinción por terminación de DNI. El programa Volver al Trabajo, en tanto, no sigue este esquema escalonado: su pago se acreditó el martes 5 de mayo, antes del quinto día hábil del mes.

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